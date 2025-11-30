Šime Elez o najboljem savjetu koji mu je dala majka: "Još kad sam bio dijete, mama mi je govorila..."

Otkako je postao 'Gospodin Savršeni', Šime Elez uživa veliku popularnost koja ne jenjava ni mjesecima nakon završetka showa koji ga je proslavio. Šarmantni Splićanin stekao je simpatije brojnih gledatelja, posebice gledateljica, a popularnost, ali i izgled, nakon show su mu donijeli i brojne druge angažmane. Iako kaže da u svoj izgled ne treba puno ulagati, jer je 'lip i mlad', za Story je ipak podijelio neke svoje beauty tajne.

'Ljeti nisam toliko od krema, a zimi radi hladnoće, bure i svega, s obzirom na to da sam iz Splita i tamo stvarno zna derat, koristim i kremu za ruke i kremu za lice', otkrio je Šime, ističući kako ga je tome od malih nogu učila majka.

'Još kad sam bio dijete, kad vani puše bura i treba se izaći, bilo do škole ili navečer do grada, onda uvijek ispucaju ruke što boli i neugodno je, onda mi je mama govorila - maži ruke kremom, maži i lice, da ti ne ispucaju usne i nos', prisjetio se.

Dotaknuo se i njegove frizure, koja uvijek istovremeno izgleda besprijekorno i kao da se nije puno trudio, a otkrio je da trenutačno pušta kosu.

'Frizeru sam prije išao na mjesečnoj bazi, jedan put mjesečno. Ali sad u zadnje vrijeme sam i to smanjio, jer kako sam počeo sasvim slučajno puštati kosu, nije to bilo planski, nego malo mi se svidi, pa nekako sam mjesec dana odgodio, pa mjesec i pol, pa na dva mjeseca. I opet dođem ja svako toliko, ali mu govorim - nemoj me kratit. Frizura mi igra, imam zdravu kosu, pa što bih se šišao', kaže Šime, koji je u prošlosti eksperimentirao s raznim frizurama te se čak i sam šišao.

'Imao sam i dugu kosu, ne baš skroz dugu, ali evo ovako kao sada dugu sam već imao u nekoliko navrata. I onda se jedan dan jednostavno se probudim i dosta mi svega, i sam sebe ošišam na nulu', priča.

Uz frizuru, zaštitni znak u showu bila mu je i brada, a kad se proteklog ljeta obrijao izazvao je lavinu podijeljenih reakcija na društvenim mrežama. Razlog je bio jedan poslovni angažman, no Šime kaže da se osjeća jednako dobro s bradom ili bez nje te mu nije jasno zašto je zbog toga nastala tolika pomutnja na društvenim mrežama.

'Naravno, ako sam s nekim dogovaran u vezi posla i kaže da bi im više igralo bez brade ili ako je neki kozmetički proizvod, kao što je u tom slučaju bilo, odlučio sam se obrijat. Meni to stvarno ne čini razliku. Ljudi to komentiraju - bolje ti je ovako, bolje ti je onako, ali stvarno, meni to ne znači apsolutno ništa. Stvar je jedino što nema ni volje, ni vremena svaki dan se sa žiletom brijat, da lice baš budu onako glatko kao bebina guza', priznaje.

Zanimalo nas je i je li možda već počeo razmišljati o nekakvim estetskim zahvatima, kada godine počnu ostavljati traga.

'Pa mislim da je ta budućnost jedno 20 godina ispred mene i da ću o budućnosti razmišljati kad dođe vrijeme za to. A baš da s 27 godina razbijam glavu što ću uraditi, kako ću izgledati s 50, ne pada mi na pamet, iskreno nisam opterećen fizičkim izgledom. Mislim da sam zdrav, mlad, lijep, zgodan i to mi nije opterećenje. Nemam kompleksa rad' svog izgleda. Dapače, zahvalan sam', iskren je.

Drugim muškarcima ne želi davati savjete jer smatra da je svačiji izbor koliko će i hoće li brinuti o svom izgledu, a za sebe kaže da iz kuće nikad ne izlazi bez parfema.