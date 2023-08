Silvia uživala u Pecinom koncertu, par nikad modno usklađeniji

Iako se šuškalo da splitski pjevač Marko Pecotić Peco bolje zarađuje od nastupa s 4Tenora, nego s djevojkom, Silvia Dvornik je ipak odlučila biti podrška u publici za vrijeme ljetnog nastupa sinoć u Šibeniku.

Objavila je zajedničku fotografiju iz zapozorja Šibenske narodne glazbe. Odabrala je vitku crnu haljinu koja se slagala s Pecinom odijelom. Pecu i 4 tenora već večeras čeka koncert u Baškoj Vodi, potom im slijede nastupi po unutrašnjosti zemlje.

Ta divna šibenska noć. 💫Svi oni koji tada nisu uspjeli doći do svoje ulaznice ili oni koji žele ponovno proživjeti tu... Posted by 4 Tenora on Monday, August 14, 2023

Silvia već neko vrijeme radi u butiku jednog našeg modnog brenda, a ona i Peco žive u unajmljenom stanu u blizini Parka mladeži i do nedavno se Splitom pričalo kako su prekinuli zbog financijskih poteškoća jer je on neko vrijeme proveo kod majke. Uz to više ne nastupaju često zajedno s bendom u kojem mu je Silvia prateća pjevačica jer su mu koncerti s 4 Tenora puno isplativiji, prenosi Story.

Ako su problemi između njih i postojali, par je nakon šuškanja objavio zajedničku fotografiju na Instagramu i tako svima dao do znanja da je među njima sve u redu.