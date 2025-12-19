Sigurnost na prvom mjestu. Župan zahvalio vatrogascima, HGSS-u i hitnim službama: "Vaša predanost čini nas sigurnima"

U petak ujutro u dvorani Splitsko-dalmatinske županije, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban upriličio je primanje za predstavnike interventnih službi s područja Splitsko-dalmatinske županije. Primanju su nazočili zapovjednik Vatrogasne zajednice SDŽ Ivan Kovačević, pročelnik HGSS Stanice Split Branimir Jukić te predstavnik HGSS Stanice Makarska Mladen Mužinić, ravnatelj Društva Crvenog križa SDŽ Joško Metličić, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević, ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu SDŽ Leo Luetić, voditelj Županijskog centra 112 Marin Ivanković, lučki kapetan u Splitu Željko Kuštera, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ dr. Željka Karin, voditeljica Službe za epidemiologiju NZJZ SDŽ Diana Nonković, ravnatelj Doma zdravlja SDŽ Marko Rađa, zapovjednik specijalističke postrojbe civilne zaštite SDŽ za traganje i spašavanje u poplavama Bruno Stanić te zapovjednik specijalističke postrojbe civilne zaštite SDŽ za traganje i spašavanje u ruševinama Tonči Rađa.

Uz njih, primanju su prisustvovali i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava te načelnik Stožera civilne zaštite SDŽ Damir Gabrić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju te članica Stožera civilne zaštite SDŽ Helena Bandalović, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije te članica Stožera civilne zaštite SDŽ Marija Vuković, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu i član Stožera civilne zaštite SDŽ Tomislav Donlić, voditelj Odsjeka za civilnu zaštitu, zaštitu na radu i prirodne nepogode te tajnik Stožera civilne zaštite SDŽ Mate Franetović te savjetnik za poslove sigurnosti, vatrogastva, civilne zaštite i zaštite na radu Denis Ančić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ponosan sam biti župan u županiji koja ima ovakve interventne službe. Njihovo zajedništvo, sinergija i međusobno nadopunjavanje u interventnim aktivnostima doista su fascinantni, što je prepoznato i u cijeloj Hrvatskoj. Kada vam kolege iz istog sustava interventnih službi odaju priznanje i kažu da ste najbolji u Hrvatskoj, tada doista moramo biti sretni i zadovoljni.

Od srca im hvala na svim aktivnostima koje tijekom godine provode: od potrage na moru do potrage u planinama, od gašenja požara do intervencija na prometnicama, u domovima zdravlja, KBC-u, kao i u svim drugim sredinama. Mi se, kao Županija, trudimo osigurati ono što im je potrebno u materijalnom smislu, opremu i sve ostalo. Zaista nastojimo biti maksimalno na raspolaganju, no sve to ne bi imalo toliki učinak bez odgovornosti građana", kazao je župan Boban i apelirao na građane da obrate pozornost na vlastitu sigurnost, ali i na sigurnost drugih u vrijeme blagdana.

Boban: "Neka hitne službe imaju što manje posla"

"Posebno u ovo blagdansko vrijeme, kada smo svi možda malo opušteniji, ali se istovremeno osjeća veća radost i sreća, važno je imati na umu da sve te dane i noći netko dežura za nas, da netko neće biti sa svojim obiteljima i najmilijima. Dežurat će – bilo na prometnicama, u domovima zdravlja, u vatrogasnim postrojbama, u gorskim službama ili na nekom drugom mjestu.

Zato budimo pažljivi i oprezni. Ne koristimo pirotehnička sredstva, ne sjedajmo alkoholizirani za volan, ne idimo tamo gdje nismo sigurni da možemo sigurno proći i izbjegavajmo sve situacije koje mogu ugroziti, prije svega, vlastiti život, a potom i sigurnost naših obitelji i zajednice. U tom duhu, svim građanima, a posebno pripadnicima interventnih službi, želim sretan i blagoslovljen Božić te radosne blagdane. I, kako često kažem, neka imaju što manje posla", poručio je župan.

"Na Badnji dan ćemo - ja osobno, oba zamjenika i pročelnici u ime Splitsko-dalmatinske županije - provesti dan s beskućnicima s područja Splitsko-dalmatinske županije kako bismo im barem malo donijeli ozračje svjetla i radosti u vremenu u kojem se nalazimo", kazao je Boban.

Naporna ljetna sezona za vatrogasce

Vatrogasna služba Splitsko-dalmatinske županije tijekom prošle i ove godine zabilježila je više od šest tisuća intervencija, od čega se oko 1.500 odnosilo na požare, a približno tisuću na požare otvorenog prostora. Najzahtjevniji dio protupožarne sezone bio je krajem lipnja i početkom srpnja, kada su izbili veliki požari na području Piska, Marušića i Jesenica.

Unatoč znatnoj materijalnoj šteti i oštećenju određenog broja objekata, izgorjela površina bila je manja od višegodišnjeg prosjeka, što potvrđuje učinkovitost i dobru organizaciju vatrogasnog sustava. Tijekom godine sustav se kontinuirano unaprjeđuje kroz nabavu nove opreme i vozila, dodatne obuke te jačanje ljudskih kapaciteta.

U funkciju je u potpunosti stavljen centar u Vučevici, dok na Gori djeluje i srednja vatrogasna škola s pet razreda. Svakog mjeseca provode se različite obuke, a značajan dio opreme i vozila osigurava se putem europskih fondova i nacionalnih programa. Tako se očekuje dolazak 17 pick-up vozila za brdsko-planinska i potpomognuta područja, kao i četiri nove cisterne tijekom iduće godine i 2027.

"Ovim putem još jednom zahvaljujem Županiji na potpori jer su svi ovi pomaci plod zajedničkog rada. Posebno moram istaknuti da će se, također putem fondova za brdsko-planinska i potpomognuta područja, graditi još pet novih vatrogasnih domova – u Marini, Vrlici, Zagvozdu, Lovreću i Drveniku.

Uz to, imamo i tri vatrogasna doma na otocima, tako da će ih ukupno biti osam – na Visu, u Bolu i Starom Gradu. Kada vatrogasci izgrade svoje domove i imaju potrebnu opremu, tada su svi građani sigurniji", kazao je Ivan Kovačević, zapovjednik Vatrogasne zajednice SDŽ.

Što se tiče kadra, ljudi uvijek nedostaje.

"u Splitsko-dalmatinskoj županiji mogu reći da i u tom segmentu prednjačimo u Republici Hrvatskoj. Trenutačno imamo oko 1.800 vatrogasaca koji ispunjavaju sve uvjete – od liječničkih pregleda i obuka do završenog najmanje osnovnog vatrogasnog tečaja – i koji mogu sudjelovati u vatrogasnim intervencijama.

Ukupno imamo 52 dobrovoljna vatrogasna društva, što znači da gotovo svaka jedinica lokalne samouprave ima svoje vatrogasce, kao i šest javnih vatrogasnih postrojbi. Po tom pitanju stojimo dobro, no naravno, uvijek je potrebno dodatno jačati ljudstvo i pratiti tehnički napredak. Dio ljudi odlazi, dio dolazi, a nastojimo dovesti i instruktore iz inozemstva. Najviše surađujemo s Francuzima i Talijanima, posebno u području spašavanja iz ruševina te spašavanja s visina i iz dubina.

Napravili smo i veliki iskorak kada je riječ o timovima s potražnim psima. Trenutačno u Hrvatskoj postoji 11 takvih timova, od kojih su četiri u našoj županiji, što pokazuje da i na tom području stojimo vrlo dobro", kazao je Kovačević.

HGSS Stanica Split još uvijek nema vlastiti objekt

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split u pogledu ljudskih kapaciteta trenutno je u stabilnoj i dobroj situaciji. Prije nekoliko godina pokrenut je projekt „300“, kojim je HGSS pravodobno ojačao svoje kapacitete, pa danas, uz 110 članova Stanice Split, raspolaže i s oko 200 obučenih vanjskih suradnika. Nedavno je ponovno raspisan poziv za novi ciklus uključivanja, čime se nastavlja dodatno jačanje timova.

"Zaista imamo dovoljno kapaciteta na području koje pokriva Stanica Split, od otoka do Dalmatinske zagore, kroz ukupno deset ispostava. Drago mi je istaknuti i da smo ove godine snažno krenuli s aktivnostima vezanim uz izgradnju novog objekta. Naime, HGSS Stanica Split još uvijek nema vlastiti objekt, no započeli smo izradu projektne dokumentacije za novi obučni centar koji bi trebao biti smješten na Dračevcu. Vjerujem da ćemo tijekom iduće godine ishoditi građevinsku dozvolu kako bismo mogli krenuti u izgradnju.

Iako se često smatra da najviše posla imamo tijekom zime, u pravilu je to ipak ljetno razdoblje. Međutim, ova godina je bila nešto drugačija – ljeto je bilo relativno mirno, dok s dolaskom zimskog perioda bilježimo povećan broj aktivnosti. Uglavnom je riječ o potražnim akcijama za starijim i dementnim osobama na području Dalmatinske zagore, pri čemu oko 70 posto naših intervencija čine upravo potrage.", kazao je predstavnik HGSS Stanice Makarska Mladen Mužinić.