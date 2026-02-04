Sigurnosne kamere snimile trenutak kada su napadači bacili bombu na vilu Zdravka Čolića

Sigurnosne kamere na vili pjevača Zdravka Čolića na Dedinju zabilježile su trenutak kada su dvojica zasad neidentificiranih muškaraca jučer u 5 sati ujutro bacila ručnu bombu na njegov dom, doznaje Telegraf.rs.

Elitno naselje Dedinje jučer je bilo poprište dramatičnog incidenta koji je, srećom, prošao bez ljudskih žrtava. Kako portal neslužbeno doznaje, policija već posjeduje video-materijal na kojem se vidi kako dvojica napadača prilaze ogradi i aktiviraju eksplozivnu napravu.

Snimka ključni dokaz u istrazi

Bomba je, prema neslužbenim informacijama, bačena direktno prema ulaznim vratima, a eksplodirala je na terasi kod samog ulaza. Upravo su snimke s video-nadzora u fokusu istrage koju vodi Više javno tužilaštvo (VJT), jer na njima je vidljivo kretanje napadača prije i nakon detonacije.

Detonacija uništila automobil i fasadu

Iako u trenutku napada nitko nije ozlijeđen, materijalna šteta na imanju je velika. Gelere su pogodile sve u radijusu od nekoliko metara. Fasada oko ulaznih vrata je uništena, popucali su prozori i oštećena je masivna ulazna kapija. Oštećen je i automobil marke Volvo.

Od siline eksplozije oštećeni su i prozori na garaži Adisa Gojaka te na drugom katu kuće, dok je manja šteta nastala i na susjednoj kući.

Intenzivna potraga za napadačima

Inspektori kriminalističke policije i tužilaštvo trenutno rade na identifikaciji lica sa snimki. Provjeravaju se bazne stanice mobilne telefonije te druge kamere u okolini kako bi se utvrdilo jesu li napadači imali saučesnike koji su ih čekali u automobilu.

Zdravko Čolić se oglasio

O incidentu se oglasio i pjevač:

"Nalazim se u Zagrebu, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro."

Dodao je:

"Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neke izjave u tekstovima protumačene na način koji ne odgovara stvarnom stanju. Važno je da se informacije distribuiraju odgovorno i na osnovi provjerenih činjenica. Istraga je u tijeku i čekamo policijski izvještaj."

Tijekom istrage bit će utvrđeno je li Čolić bio meta napada te koji je motiv, a pojavile su se i neslužbene informacije da su bombaši možda pogriješili. Policija će s Čolićem obaviti razgovor kada se vrati iz inozemstva.