Sigurdsson otkrio da je od ranije povezan s Hrvatskom: "Postoji jedna zanimljivost..."

Dagur Sigurdsson (52) u posljednje dvije godine vodio je hrvatsku rukometnu reprezentaciju do dvije medalje na velikim natjecanjima. Nakon što je trenirao Austriju, Japan i Njemačku, s kojom je osvojio naslov europskog prvaka i broncu na Olimpijskim igrama u Riju, došao je i do svjetskog srebra te europske bronce s Hrvatskom.

Sigurdsson je prvi strani izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. Međutim, otkrio je kako je od djetinjstva povezan s Hrvatskom.

"Odluka da dođem ovamo bila je čista intuicija i strast, potreba da isprobam nešto novo. Postoji jedna zanimljivost. Moj mlađi brat oduvijek je veliki zaljubljenik u hrvatski sport. On naprosto obožava sve što dolazi iz Hrvatske.

Još kao dijete, svaki put kad je birao tim, uvijek bi izabrao Hrvatsku, tako da je ona oduvijek u našem kućnom eteru. Nevjerojatno. Kad sam dolazio na pregovore sa Savezom, rekao mi je: 'Idem s tobom.' Pridružio nam se i moj najbolji prijatelj, odvjetnik", ispričao je Sigurdsson u intervjuu za Gloriju.

"Najkraći i najjednostavniji poslovni razgovor koji sam ikad imao"

"Sletjeli smo u Zagreb, a onda se dogodio najkraći i najjednostavniji poslovni razgovor koji sam ikad imao. Moj razgovor sa Savezom trajao je deset minuta. Problem je bio moj ugovor u Japanu. Morao sam završiti sve obaveze prije nego što potpišem novi. Zato se proces malo oduljio.

Onda smo nas trojica rekli ljudima iz Saveza: 'Želimo otići u Zadar dok čekamo.' Htjeli smo posjetiti mog prijatelja, bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Ninčevića, koji je igrao za mene u Berlinu. Čim smo stigli u Zadar, dogodila se ljubav na prvi pogled: grad, atmosfera, more... Sve je bilo nevjerojatno. Rezultat je kupnja stana na zadarskoj rivi", zaključio je Sigurdsson.