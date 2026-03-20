Sigurðsson nakon utakmice: "Sada čekam maslinovo ulje"

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Švicarsku 34:26 u prijateljskoj utakmici odigranoj u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Nakon izjednačenog prvog poluvremena koje je završilo minimalnom prednošću Hrvatske (15:14), izabranici Dagura Sigurðssona u nastavku su potpuno nadigrali goste i stigli do uvjerljive pobjede u prvom okupljanju nakon osvajanja europske bronce.

Izbornik je objasnio kako je rizik donio rezultat gostima u prvom dijelu. "Švicarska je riskirala s igrom sedam na šest i to im je u prvom poluvremenu upalilo. Zato su i zaostajali samo gol razlike na odmoru", rekao je Sigurdsson. Međutim, u nastavku je Hrvatska pokazala bolju igru. "U drugom dijelu smo odigrali puno bolju obranu i na kraju smo sretni zbog pobjede, ali i podrške publike", dodao je islandski stručnjak.

Pohvale ključnim igračima

Sigurdsson je pohvalio i pojedince koji su se posebno istaknuli. Posebno je izdvojio Ljevara, Martinovića, Kuzmanovića i Cindrića, naglasivši njihov doprinos u oba smjera igre te njihovu ulogu u stabilizaciji momčadi u drugom dijelu utakmice.

Hrvatsku reprezentaciju već u subotu očekuje nova utakmica protiv istog suparnika, ovoga puta u Osijeku, gdje se očekuje još bolja izvedba. "Nikada nisam bio u Slavoniji. U studenom smo igrali protiv Švicarske, jednu utakmicu smo dobili, drugu izgubili. Sada želim da ovu drugu odigramo bolje", poručio je Sigurdsson.

"Sada čekam maslinovo ulje"

Sigurdsson je otkrio i priču izvan terena. Nedavno je s bivšim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Ninčevićem sudjelovao u sadnji maslina u Zadru. "Imam sreću da ovdje imam praktički svoju obitelj. Bio sam s njima i sadio masline. Bilo je lijepo, jako lijepo. Sad čekam da rode, čekam maslinovo ulje. To mi je bilo prvo takvo iskustvo i stvarno mi se svidjelo", rekao je izbornik, prenosi Index.