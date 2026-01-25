Sigurdsson: "Nakon poraza od Švedske, svaka utakmica je finale"

Hrvatska je pobijedila Švicarsku 28:24 u utakmici drugog kola druge faze Europskog prvenstva u rukometu. Aktualni svjetski viceprvaci tako su se izjednačili s Islandom, Slovenijom i Švedskom na vrhu skupine s po četiri boda. Švicarska i Mađarska su na dnu s po jednim bodom. Pobjedu je komentirao izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson, prenosi Index.

"Zadovoljni smo zbog pobjede protiv dobre momčadi. Poštujemo Švicarsku, teško je igrati protiv njih. Odlučili smo se za 6-0 obranu, dobro krenuli, ali napad nije bio dobar. No, kasnije smo se vratili, kontrolirali utakmicu, svježi igrači su nam dali energiju, kapetan je dao doprinos, dobra pobjeda za nas", rekao je u uvodu.

Izbornik Sigurdsson se ne obazire na ostale rezultate u skupini. "Ne mislim da je rezultat (pobjeda Islanda, op. a.) utjecao na nas, koncentrirani smo bili na našu utakmicu. Fokus je samo na našoj sljedećoj utakmici. Znali smo da je nakon poraza od Švedske, svaka utakmica finale. Fokus je na Sloveniji", kazao je i za kraj dodao da nije mislio da će Ivan Martinović igrati:

"Mislio sam da neće igrati za vrijeme ručka, ali kasnije mi je rekao da želi igrati. Nisam mu dao da starta od prve minute, ali kasnije je snažno ušao u utakmicu. Važno ga je imati u momčadi i zbog drugih igrača."