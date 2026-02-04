Šibensko-kninska županija dodijelila 50 stipendija učenicima i studentima

Šibensko-kninska županija nastavlja snažno ulagati u obrazovanje, posebice kad je riječ o deficitarnim zanimanjima kojih manjka na tržištu rada. Na temelju provedenog Javnog natječaja i utvrđene konačne rang-liste , ove je školske odnosno akademske godine dodijeljeno 50 stipendija učenicima i studentima, uz poseban fokus na zdravstveni sektor, u kojem je potreba za kvalificiranim kadrom sve izraženija.

Gotovo polovica svih stipendija, njih 23, dodijeljena je učenicima i studentima medicinskog područja, čime Županija nastavlja s ulaganjima u zdravstvo i kvalitetnu zdravstvenu skrbi za sve svoje stanovnike.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stipendije su podijeljene u tri kategorije. 15 stipendija dodijeljeno je učenicima trogodišnjih srednjih strukovnih škola (kategorija A), 12 stipendija studentima sveučilišnih i stručnih studija deficitarnih zanimanja (kategorija B), dok se 23 stipendije odnose na učenike i studente medicinskog područja (kategorija C).

Unutar kategorije C, 15 stipendija dodijeljeno je učenicima srednjih škola upisanima u program medicinska sestra/medicinski tehničar opće zdravstvene njege, a 8 studentima – od čega pet studentima medicine, dvije studenticama logopedije te jedna studentici medicinske biokemije.

Evo što je najzastupljenije...

Među stipendiranim srednjoškolskim strukovnim zanimanjima, najzastupljeniji su instalateri grijanja i klimatizacije, vodoinstalateri, stolari, mesari i prodavači, dok se kod studenata sveučilišnih i stručnih studija deficitarnih zanimanja posebno ističu studiji medicine, elektrotehnike i računarstva te fizioterapije i sestrinstva.

Visina stipendija prilagođena je razini obrazovanja i području školovanja. Učenici se stipendiraju s 1.000 eura godišnje (100 eura mjesečno), studenti deficitarnih zanimanja s 1.600 eura godišnje (160 eura mjesečno), dok su stipendije za medicinska zanimanja značajno povećane te iznose 6.000 eura godišnje, odnosno 600 eura mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci.

Župan Šibensko-kninske županije, Paško Rakić, istaknuo je kako je cilj ovih mjera potaknuti mlade na obrazovanje u područjima u kojima je izražen nedostatak radne snage, ali i prepoznati te nagraditi njihov trud i izvrsnost.

- Poseban naglasak stavili smo na zdravstvo i socijalnu skrb. Broj stipendija za medicinska područja povećali smo s prošlogodišnjih šest na 23, pri čemu smo udvostručili iznos samih stipendija - s 340 na 600 eura mjesečno. Time želimo osigurati dugoročno kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu skrb za sve stanovnike županije te dodatno motivirati mlade za zanimanja koja su izrazito deficitarna na tržištu rada - poručio je župan.

Koliki je iskorak napravljen najbolje pokazuju brojke: dok je prošle 2024./25. godine za stipendiranje ukupno 18 studenata medicinskog područja, u C kategoriji, izdvojeno 61.200,00 eura, ove je školske odnosno akademske godine iz županijskog proračuna, za stipendiranje učenika i studenata u istoj kategoriji, osigurano 158.800,00 eura.

Osim toga, stipendisti ove kategorije obvezni su, po završetku školovanja, raditi u zdravstvenim ustanovama na području županije, čime se dodatno jača veza između obrazovanja, zapošljavanja i potreba lokalne zajednice