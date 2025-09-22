Šibensko-kninska policija zaplijenila preko 140 grama marihuane od 19-godišnjaka

​Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U subotu, 20. rujna oko 22.50 sati u Vodicama u Ulici Magistrala u nadzoru prometa policijski službenici su zaustavili automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji hrvatski državljanin.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom daljnje kontrole, zbog sumnje da upravlja automobilom pod utjecajem droga, 19-godišnjak je podvrgnut testiranju kojom prilikom je dobivena pozitivna reakcija na prisutnost droge te je izričito odbio ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.

Policijski službenici su od 19-godišnjaka oduzeli pet pvc smotuljaka ispunjenih s drogom marihuana ukupne bruto težine oko 28,89 grama marihuane.

Muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

U sklopu istraživanja, osumnjičeni je policijskim službenicima iz obiteljske kuće u Vodicama, dragovoljno predao 5 pvc vrećica ispunjenih drogom marihuana ukupne bruto težine 116 grama i digitalnu vagu.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 19-godišnjaka policija će podnijeti optužni prijedlog.