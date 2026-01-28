Šibenska policija prijavila 32-godišnjaka: U stanu i autu pronašli više od 130 grama marihuane

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom kojega sumnjiče za počinjenje osam kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U sklopu istraživanja, temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, u utorak 27. siječnja na širem području Šibenika obavljena je pretraga stana i osobnog automobila osumnjičenog. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto više predmeta povezanih s drogom: staklena posuda s marihuanom neto težine 29 grama, tri PVC vrećice s marihuanom ukupne bruto težine 107,2 grama, digitalna vaga za precizno mjerenje te metalna posudica, tzv. mrvilica.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 32-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.