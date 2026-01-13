Šibenska policija pretragom stana pronašla 544,25 grama marihuane, vagu, mobitel i novac

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 12. siječnja u Šibeniku obavljena je pretraga stana u kojem osumnjičeni boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto: šest pvc smotuljaka ispunjenih marihuanom ukupne bruto težine 544,25 grama, digitalna vaga za precizno mjerenje, mobitel i veći novčani iznos.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni maloljetnik uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku bit će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.