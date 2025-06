Šibenik u srpnju postaje plesni epicentar Europe – stižu umjetnici i plesne trupe iz osam zemalja

Malo manje od mjesec dana preostalo je do početka Šibenik Dance Festivala, događanja koje iz ljeta u ljeto okuplja plesne profesionalce, entuzijaste i sve one koji će se tek zaljubiti u ovu umjetnost. Tijekom šest festivalskih dana, od 14. do 19. srpnja, Šibenik će se pretvoriti u jedinstvenu pozornicu pod vedrim nebom, gdje će se na impresivnim lokacijama izmjenjivati umjetnici iz Hrvatske i još čak osam europskih zemalja.

Ovogodišnje izdanje nosi temu “Ples kao vrata u druge dimenzije”, pozicionirajući Festival ne kao bijeg od stvarnosti, već kao ulazak u prostor sklada - mjesto na kojem spoznajemo čudo postojanja i mogućnost zajedničkog bivanja. Uz besplatan program na povijesnim gradskim lokacijama, nastupe na Tvrđavi Barone, radionice za odrasle i djecu, u središtu pozornosti ove godine je ekskluzivna izvedba na Tvrđavi sv. Mihovila. Na toj će spektakularnoj pozornici nastupiti renomirana Gauthier Dance Company s predstavom Contemporary Dance 2.0 slavnog koreografa Hofesha Shechtera.

Ova predstava, uz elektroničku glazbenu podlogu i plesače koji se neprestano preslaguju u novim formacijama – gotovo poput živog kaleidoskopa – više podsjeća na rave nego na tradicionalnu plesnu predstavu. Gauthier Dance Company mlada je i dinamična trupa sa sjedištem u Theaterhausu Stuttgart, pod umjetničkim vodstvom Erica Gauthiera, plesača, koreografa, glazbenika i strastvenog promotora suvremenog plesa. Osnovana 2007., kompanija je brzo postala jedno od najprepoznatljivijih imena njemačke plesne scene, a njezin međunarodni renome odavno je potvrđen brojnim gostovanjima i suradnjama diljem Europe i svijeta.

“Predstava prikazuje suvremeni ples iz perspektive Hofesha Shechtera. Ispostavilo se da je suvremeni ples puno bliži klupskom doživljaju nego što smo mislili… Gauthier Dance Company rijetko nastupa na otvorenim pozornicama pa će nastup na Tvrđavi sv. Mihovila za nas biti nešto sasvim drugačije od onoga na što smo navikli”, izjavio je Erich Gauthier, te dodao kako je Šibenik Dance Festival njihovo premijerno gostovanje u Hrvatskoj pa se vesele upoznati publiku.

Svi koji žele biti dio ovog iznimnog umjetničkog doživljaja, ulaznice mogu osigurati putem poveznice na Eventimu.

Uz brojne besplatne programe na gradskim lokacijama, publiku očekuju i dvije večeri suvremenog plesa na Tvrđavi Barone – Panopticon, nagrađivane grčke umjetnice Vasiliki Papopostolou i RAUM, Williama Cardosa iz Luksemburga, zatim The horMoans: Is That All There Is?, istaknutih portugalskih umjetnika Beatriz Mire i Tiaga Barreirosa te remek-djelo mladog talijanskog koreografa Adriana Bolognina SAMIA – u nešto intimnijem prostoru, ali vrlo snažnog dojma. Ulaznice su dostupne putem platforme Eventim.

“Sam Šibenik nas, sa svojim drevnim zidinama i otvorenim nebom, podsjeća da, iako vrijeme ide naprijed, bit pokreta kao ljudskog izražaja uvijek ostaje. Jer, plesalo se uvijek. Stoga vas pozivam da napravite i vi korak prema pozornicama. Neka vas izvedbe zapljusnu, izazovu, rastvore, neka potaknu nešto zaboravljeno duboko u vama”, izjavila je Zorana Mihelčić, umjetnička direktorica festivala.

Festival će svečano otvoriti Almada Dance Company iz Portugala s predstavom The Process of Burning in Reverse, u koreografiji São Castro. U ovom izvanrednom djelu, pokretom se istražuje mračne, apsurdne i tragične motive iz djela Franza Kafke, obilježavajući 100. godišnjicu smrti. Naslov se simbolički odnosi na Kafkinu posljednju želju - da njegovi rukopisi budu uništeni i odluku prijatelja Maxa Broda da ih ipak sačuva, čime je osigurao njihovu trajnu prisutnost u svjetskoj književnosti.

Uz glavni izvedbeni program, Šibenik Dance Festival donosi i niz popratnih sadržaja. Jutarnje radionice i seminari namijenjeni su svim ljubiteljima plesa – kako profesionalcima, tako i onima koji tek otkrivaju čar plesnog izraza. Izuzev izvedbi na Tvrđavama sv. Mihovila i Barone, svi ostali festivalski programi besplatni su za posjetitelje.

Cijeli raspored festivala dostupan je na poveznici.

Šibenik Dance Festival podupiru Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija Ministarstvo kulture i medija, Turističke zajednice Šibenika i Šibensko-kninske županije, te NP Krka. Festival se održava u suorganizaciji s Tvrđavom kulture Šibenik, a međunarodna gostovanja ostvarena su u suradnji s Veleposlanstvom Portugala, Veleposlanstvom Države Izrael, Almada Dance Company (Compagnia de Dança de Almada) i International Dance Festivalom Quinzena de Dança de Almada (Portugal), Goethe-Institutom Njemačke (ogranak u Zagrebu), Institutom za umetničku igru iz Beograda te Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu.

Informacije o programu i festivalskim novostima dostupne su na službenoj web stranici Festivala, web stranici Tvrđave kulture Šibenik te na Instagram i Facebook stranicama festivala.