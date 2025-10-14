Šibenik: 38-godišnjak ukrao pretvarač struje iz hale, šteta oko 600 eura

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za krađu počinjenu na štetu 54-godišnjaka. Prema policijskom izvješću, muškarac je u razdoblju od 22. rujna do 8. listopada u Šibeniku, iz otvorene hale u vlasništvu oštećenog, otuđio pretvarač struje vrijedan oko 600 eura.

Nakon provedenog istraživanja, protiv osumnjičenog 38-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

