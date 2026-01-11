Šibenčani počeli krstiti automobile: "Imate li vi ovaj poremećaj"?

Popularni stand-up komičar Tomislav Primorac u svom je nedavnom posjetu Šibeniku otkrio 'težak poremećaj' koji, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, dijeli s mnoštvom ljudi – nemogućnost da pogleda registarsku oznaku, a da iz nje ne izvuče nečiji nadimak. Njegov video s improviziranim imenima šibenskih vozača postao je pravi mali hit.

'Je li imate i vi poremećaj?', pita se Primorac u naslovu viralnog videa u kojem, vozeći gradom, s parkiranih automobila čita registracijske oznake i iz njih izvlači nadimke vlasnika – sve, naravno, začinjeno njegovim prepoznatljivim humorom. U kratko vrijeme skupio je više od dvije tisuće reakcija i lavinu komentara.

Ispostavilo se da Šibenčani – ali i ostatak Facebooka – itekako imaju isti 'problem', piše ŠibenikIN.

'E, ovog se triba sitit', piše jedan korisnik, dok drugi pita: 'A di je ŠIME?' Treći se, pak, zabrinuo za one bez tablica: 'A koji je nadimak ovom bez tablica?'

Neki su se i osobno prepoznali u cijeloj priči. 'Ja sam mislila da samo ja to radim… ali naša ŠI registracija je izgleda baš posebna i pogodna za nadimke. Ja bila ŠICO, a sad sam ŠIKO', priznaje jedna pratiteljica. Drugi su otišli još dalje: 'Šifu je stari meštar iz Kung fu pande.'

Primorac, koji se smatra jednim od pionira splitske stand-up scene, još je jednom pokazao da mu je opservacijska komedija jača strana. S više od tisuću nastupa diljem regije i hit-showovima poput 'Ja sam ti takav' i 'Viruj ti meni', zna kako uočiti sitnice koje svima prolaze ispred očiju – ali ih rijetko tko primijeti.

Zanimljivo je da je ovaj majstor smijeha po struci diplomirani fizičar, magistar računalne fizike, a paralelno s komedijom radi i kao data scientist. Dok jedni analiziraju podatke, on analizira registarske tablice – i od toga napravi viralni hit.

Ako je suditi po komentarima, nakon ovog videa Šibenik više neće gledati svoje tablice istim očima. Jer, jednom kad vidite ŠI-IT, ŠI-MU ili ŠI-FU – nema povratka.

Zabavan video koji će vas sigurno nasmijati pogledajte u nastavku.