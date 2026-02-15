Shrvana Iva Majoli se oprostila od tragično preminule bivše kolegice

Bivša srpska tenisačica i nekadašnja izbornica Fed Cup reprezentacije Srbije, Tatjana Ječmenica, tragično je preminula u teškoj prometnoj nesreći na obilaznici oko Beograda.

Vijest o njezinoj smrti duboko je potresla sportsku javnost u regiji, ali i brojne obožavatelje koji su pratili njezinu karijeru.

Od Tatjane su se oprostili mnogi kolege i prijatelji, a među njima i naša proslavljena tenisačica Iva Majoli.

''Počivaj u miru, draga Tatjana'', napisala je uz emotikon koji plače i crvenog srca.