Šezdeset godina ljubavi! Priča o ljubavi Dedeka i Željke: "Nije lagano, ali je lijepo zajedno ostarjeti i njegovati ljubav"

Hrvatska je ostala bez još jednog velikog imena – u 84. godini preminuo je Ivan Fattorini, istaknuti dječji kirurg i dugogodišnji ravnatelj zagrebačke Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj. Osim po profesionalnom doprinosu, javnost ga pamti i kao životnog suputnika poznate televizijske voditeljice Željke Fattorini, s kojom je prošle godine obilježio 58 godina braka.

Preminuo Ivan Fattorini Tekst se nastavlja nakon oglasa

Željka se za Ivana, kojega su svi od milja zvali Dedek, udala u zagrebačkoj crkvi sv. Marka 1967. godine, a već su tada zbog svojih zahtjevnih poslova znali da su pred njima brojni izazovi - koji im nisu mogli ništa.

''U startu sam, zbog tradicionalnog odgoja te zbog tog što sam se zaljubila kao kokoš, odlučila nikada se ne rastati. Prije starta smo dugo hodali i već nam je bilo jasno da neće biti lako. On kirurg, ravnatelj Dječje bolnice, zaljubljenik u sport, čovjek sa spremnim kovčegom. Ja s nemogućim radnim vremenom, bez pravila, rasporeda i planiranja'', ispričala je 80-godišnja Željka jednom prilikom za Novi list, prenosi Dnevnik.hr.

Iz njihove ljubavi rodilo se i ono najljepše - kći Iva i sin Renzo, koji su slijedili stope oca i izgradili karijere u medicini. U odgoju djece par je imao i veliku pomoć.

''Da bih ostvarila pravu obitelj, da bi djeca imala sve što trebaju i zaslužuju, u tome naumu mi je uvelike pomogla baka Dossy - moja svekrva koja je živjela s nama naš život. Uvijek je bila spremna pomoći osmijehom, savjetom, žlicom'', dodala je Fattorini svojedobno.

Korčula, otok Ivanovih predaka, imala je posebno mjesto u njihovim srcima. Ondje su provodili ljeta, okupljali obitelj i stvarali uspomene. Upravo tamo su nakon pola stoljeća zajedničkog života ponovno pokazali svoju ljubav. Naime, u crkvi sv. Marka u Korčuli, obnovili su bračne zavjete pred svojim najbližima, razmijenivši isto blagoslovljeno prstenje koje su nosili i na vjenčanju prije 50 godina.

''Nakon šest desetljeća zajedničkog života s Dedekom, podvlačim crtu i pri punoj pameti (još uvijek) kažem da se lako rastati, ali umjetnost je održati brak. Nije lagano, ali je lijepo zajedno ostarjeti i njegovati ljubav'', zaključila je za spomenuti portal.