VIDEO Što se događa u Splitu? Pojavila se uznemirujuća snimka, masovno se dijeli

U nastavku donosimo snimku koja je nastala sinoć, 16. travnja, nešto prije 23 sata u Vukovarskoj ulici u Splitu.

Na snimci iz automobila, koju je zabilježila kamera u vozilu, vidi se kako se vozilo kreće u smjeru juga, a kolnikom mu u susret dolazi mladić koji hoda posred ceste. Ulica je slabo osvijetljena, a cijela situacija odvija se u svega nekoliko sekundi, pri čemu je vozač pravovremeno reagirao.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz snimke je vidljivo da je mladić odjeven u crno, kratke hlače i majicu te da maše rukama dok hoda.

Cijeli prizor djeluje vrlo opasno i lako je mogao završiti ozbiljnim posljedicama, s obzirom na to da se pješak kretao po samom kolniku u trenutku nailaska vozila.

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

- Da nema Splita... objave bi vam bile dosadne i ne zanimljive - piše jedna korisnica Facebooka.