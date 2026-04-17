Ivošević: "Veseli me čuti da je predsjednica GK Grad kritizirala pojavu noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri"

Bivši splitski dogradonačelnik, a danas gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Bojan Ivošević osvrnuo se na sastanak koji je ovog ponedjeljka održan u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj s predstavnicima gradskih kotareva na temu sigurnosti.

Kako je naveo, posebno ga je razveselilo što je predsjednica Gradskog kotara Grad na sastanku kritizirala pojavu noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri te ih označila kao glavni uzrok remećenja javnog reda i mira.

Poziv na javno savjetovanje

Ivošević pritom poručuje kako stanari, kaže, "od komentara na zatvorenim sastancima nemaju ništa", zbog čega je javno pozvao Gradski kotar Grad da se uključi u aktualno javno savjetovanje.

Prema njegovu prijedlogu, u sva tri noćna kluba unutar stare gradske jezgre trebalo bi zabraniti konzumaciju alkohola nakon ponoći. Smatra da bi takva mjera klubovima učinila neisplativim rad u kasnim noćnim satima, čime bi se ujedno pokušalo smanjiti buku i narušavanje reda i mira u centru grada.

Moguće širenje mjera i na trgovine

Ivošević ističe i da je ovo savjetovanje pravo mjesto za definiranje granice koja bi se kasnije mogla primijeniti i na trgovine, odnosno na prodaju alkohola nakon 21 sat.

Dodaje kako obuhvat predloženih mjera može biti i širi od granica same stare gradske jezgre, što otvara prostor za širu raspravu o regulaciji prodaje i konzumacije alkohola na području grada.

Očekuje raspravu na Gradskom vijeću

Na kraju je poručio kako se nada konstruktivnim komentarima i raspravi na sjednici Gradskog vijeća.

