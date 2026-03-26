Ova bi odluka mogla "uništiti" poslovanje noćnih klubova u centru Splita. Ivošević želi zabraniti točenje alkohola u disko-klubovima u središtu grada nakon ponoći: "Dernek iza ponoći uz gusti sa šlagom, sok ili bilo što drugo..."

U Splitu je predstavljen nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada, kojim se predviđa nova ograničenja za točenje alkoholnih pića u noćnim satima unutar stare gradske jezgre. Prijedlog je upućen predsjedniku Gradskog vijeća Grada Splita Igoru Stanišiću, a kao izrađivač akta i izvjestitelj potpisan je gradski vijećnik Bojan Ivošević.

Prema dostavljenom nacrtu, za provedbu akta ne bi bilo potrebno osigurati sredstva iz Proračuna Grada Splita, a za donošenje odluke nadležno je Gradsko vijeće Grada Splita.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što se predlaže

Središnja novost odnosi se na uvođenje novog članka 6a u važeću odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. Njime bi se zabranilo usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima iz skupine "Barovi" koji ispunjavaju uvjete za rad noću, i to unutar obuhvata stare gradske jezgre.

Prema prijedlogu, zabrana bi vrijedila od 00.00 do 06.00 sati, dok bi petkom, subotom i uoči blagdana točenje alkohola bilo dopušteno do 01.00 sat.

Za razdoblje od 1. svibnja do 31. listopada predviđen je poseban režim. U tom dijelu godine zabrana bi na području stare gradske jezgre vrijedila svakodnevno od 00.00 do 06.00 sati. Iznimka bi se odnosila na dio gradske jezgre koji obuhvaća Trumbićevu obalu, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg Republike, Obalu hrvatskog narodnog preporoda i Obalu Lazareta. Na tim bi lokacijama, od 1. svibnja do 31. listopada, zabrana vrijedila od 01.00 do 06.00 sati, a petkom, subotom i uoči blagdana od 02.00 do 06.00 sati. Predloženim izmjenama mijenja se i članak 16. postojeće odluke pa bi nadzor nad provedbom, prema novom tekstu, obavljali nadležna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova i druga tijela sukladno posebnim propisima.

Ako odluka bude donesena, stupila bi na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Splita".

Povod: Presuda Visokog upravnog suda i potraga za novim modelom

U obrazloženju nacrta podsjeća se da je Gradsko vijeće Splita 15. srpnja 2024. godine donijelo odluku kojom se pokušalo uvesti više reda u staroj gradskoj jezgri, posebno ograničavanjem rada noćnih klubova. No ta je odluka, kako se navodi, ukinuta presudom Visokog upravnog suda jer je utvrđeno da su njome prekoračene ovlasti predstavničkog tijela Grada Splita propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

U novom prijedlogu pokušava se pronaći drukčiji pravni model, i to ne kroz izravno ograničavanje radnog vremena noćnih klubova, nego kroz zabranu točenja alkohola u određenom dijelu noći. Predlagatelj u obrazloženju navodi da je primarni problem javnog reda i mira u staroj gradskoj jezgri upravo konzumacija alkohola u noćnim satima, što za posljedicu ima uriniranje, povraćanje, fizičke sukobe i viku u sitnim noćnim satima, a sve to, tvrdi, znatno narušava kvalitetu života stanovnika povijesne jezgre.

Posebno se ističe kako je riječ o prostoru stare gradske jezgre, zaštićene UNESCO-om, gdje se već dulje vrijeme pokušava uspostaviti ravnoteža između turističke i ugostiteljske aktivnosti s jedne strane te kvalitete života građana s druge. U obrazloženju se navodi i da bi problem prodaje alkohola u trgovinama uskoro trebao biti riješen izmjenama Zakona o trgovini i kasnijim lokalnim odlukama, koje bi ograničile prodaju alkohola u noćnim satima. Kao preostali uzrok problema označeni su noćni klubovi, kojima bi se ovom odlukom onemogućilo točenje alkohola u satima nakon što ostali ugostiteljski objekti završe s radom.

Predlagatelj pritom ostavlja otvorenu mogućnost da konačni obuhvat odluke ne ostane ograničen samo na sada definirane granice stare gradske jezgre. U tekstu se navodi da je legitimno preispitati potrebu šireg obuhvata, a konačna zona primjene trebala bi se definirati nakon pristiglih prijedloga i primjedbi tijekom javnog savjetovanja.

Ivošević: "Problem nisu zaštitari, nego noćni klubovi"

Bojan Ivošević, bivši zamjenik gradonačelnika, a danas vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, jutros je na konferenciji za medije u Marmontovoj ulici iznio dodatna pojašnjenja i politički kontekst prijedloga.

Kazao je kako, prema njegovu tumačenju, Ministarstvo turizma i sporta ne planira mijenjati zakon na način koji bi Gradu Splitu omogućio izravnije upravljanje radom klubova u gradskoj jezgri, zbog čega se, rekao je, krenulo tražiti drugo zakonsko rješenje. "Ministarstvo turizma i sporta očito ne planira promijeniti zakon i omogućiti Gradu Splitu da upravlja svojim prostorom kako bi upravljao klubovima u svojoj gradskoj jezgri. Nama nije ništa drugo preostalo nego ponuditi neka druga zakonska rješenja", rekao je Ivošević.

Osvrnuo se i na polemike koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti oko izbora zaštitarske tvrtke na području grada, poručivši da je takva rasprava promašena.

"U proteklom tjednu u javnosti je bilo problematiziranja izbora zaštitarske tvrtke na području grada Splita. Uz dužno poštovanje svima, smatram to neopravdanim. Javna nabava je javna nabava, možda će nekome netko biti politički neprihvatljiv, ali ja smatram da ovdje nema nikakvih zakonskih prepreka i ova je tvrtka i u našem mandatu obavljala ovaj posao. O tome se uopće ne bi trebalo raspravljati. Trebalo bi se raspravljati zašto nama uopće trebaju zaštitarske tvrtke u staroj gradskoj jezgri", poručio je.

"Mladi piju, pljuju i rade nered u centru"

Ivošević tvrdi da se glavni problem i dalje nalazi u noćnom životu unutar povijesne jezgre, gdje se, prema njegovim riječima, nakon ponoći ponovno stvara nered iako komunalne službe tijekom dana i večeri obave svoj posao. "Mladi po ulicama piju alkohol, noćni klubovi rade do kasnih jutarnjih sati i onda, nakon što radnici splitske Čistoće obave svoj posao, opet se nakon ponoći stvara smeće. Mladi piju, pljuju i rade nered u centru Splita. Problem su, naime, noćni klubovi", rekao je.

Dodao je da su predlagatelji istražili zakonske mogućnosti i zaključili da predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće Grada Splita, ima pravo u određenom dijelu dana ugostiteljskim objektima zabraniti točenje alkohola.

"Krenuli smo tražiti druga rješenja, a mi smo istražili i znamo sada da predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće Grada Splita, ima pravo u dijelu dana ugostiteljskim objektima zabraniti točenje alkohola. Predložili smo da se, iza radnog vremena kada prestaju raditi kafići i restorani, ograniči točenje alkohola. Govorimo, znači, o staroj gradskoj jezgri", kazao je.

Ograničenje za mali dio grada

Ivošević je pritom naglasio da se predložena mjera odnosi na vrlo mali dio Splita, ističući kako je riječ o prostoru koji čini tek mali postotak ukupne površine grada.

"Govorimo o tri promila Splita. Na tri promila Splita ograničilo bi se točenje alkohola tijekom noći. Mislim da bi to bilo prihvatljivo. Onda više nećemo slušati o ljetnim problemima, mladima koji se opijaju u staroj gradskoj jezgri i prave probleme stanovnicima ovog dijela Splita", izjavio je. Time je pokušao unaprijed odgovoriti na moguće kritike da bi odluka predstavljala široko i strogo ograničenje ugostiteljske djelatnosti u gradu, sugerirajući da je riječ o ciljanoj intervenciji na najopterećenijem prostoru.

U svom istupu Ivošević se osvrnuo i na gradonačelnika Tomislava Šutu, podsjetivši na njegove izjave iz vremena izborne kampanje, kada je, kako tvrdi, i sam mogao vidjeti kakva je situacija u noćnim satima u centru Splita.

"Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, zajedno sa svojom 16. rukom Davorom Matijevićem, prespavao je u centru Splita tijekom izborne kampanje, uvjerio se koji je problem u sitnim noćnim satima, dao je riječ ljudima i obećao je podržati navedene izmjene", rekao je Ivošević.

U nastavku je izrazio očekivanje da gradonačelnik ostane pri tom stavu i podrži predložene izmjene, unatoč mogućim pritiscima. "Samo se nadam da na njega neće utjecati brojni HDZ-ovci koji su povezani s radom noćnih klubova u Splitu i u centru Splita. Nadam se da će stati na stranu građana", poručio je.

"Dernek iza ponoći može, ali bez alkohola"

Na kraju je Ivošević uputio i poruku o tome kakav model noćnog života smatra prihvatljivim u povijesnoj jezgri.

"Nadam se da će, prema ovome, u buduće dernek iza ponoći biti uz gusti sa šlagom, sok ili bilo što drugo, ali samo da to nije alkohol", zaključio je.

Prijedlog odluke sada ulazi u proceduru u kojoj će se, prema obrazloženju, razmatrati pristigli prijedlozi i primjedbe kroz javno savjetovanje, nakon čega bi se trebao definirati konačni obuhvat i konačan tekst akta prije upućivanja Gradskom vijeću na odlučivanje.