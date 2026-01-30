Severina zabezeknula fanove nikad objavljenom fotografijom

Severina je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira u upečatljivom metalnom zlatnom bodiju, a objava je odmah privukla veliku pozornost njezinih pratitelja.

Kako je otkrila uz fotografiju, riječ je o snimci nastaloj još 2022. godine koja dosad nikada nije bila objavljena, no, kako navodi, savršeno se uklopila za najavu ovogodišnjeg izdanja Zlatnog Studija.

„Fotografija iz 2022. koja nikad nije objavljena, ali 2026. savršeno dođe za najavu (sutrašnjeg) Zlatnog Studija…“, napisala je Severina uz objavu, dodavši i informaciju da se prijenos manifestacije može pratiti u subotu, 31. siječnja, od 20.15 sati na HRT1.

Zlatni styling i provokativna poza još su jednom potvrdili Severininu sklonost modnim izdanjima koja ne prolaze nezapaženo.