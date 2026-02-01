Severina uskoro slavi 54. rođendan, pogledajte kako izgleda na ovim slikama

Severina uskoro, vjerovali ili ne, slavi 54. rođendan, a nove fotografije pokazuju ono što je njezina publika odavno primijetila - izgleda bolje nego ikad. Vitka linija, svježe lice i snažna energija potvrđuju da godine za nju nisu ograničenje, nego prednost.

Pjevačica već desetljećima plijeni pažnju javnosti, no posljednjih mjeseci posebno se ističe prirodnim, samouvjerenim izgledom. Bez pretjerivanja i umjetnosti, Severina na novim fotografijama djeluje odmorno, zdravo i zadovoljno što je, čini se, najbolji beauty trik koji postoji.

Na Facebooku je objavila slike sa svojim menadžerom Tomicom, a kad bi postojala osoba koja ne zna za Seve, nema šanse da bi je spojila s godinom njezinog rođenja.