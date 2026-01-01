Severina u novu godinu s emotivnom porukom: 'Želim se zaljubiti u nekog normalnog'

Jedna od najpopularnijih regionalnih glazbenica, Severina, novu je godinu dočekala uz iskrenu i emotivnu poruku koju je podijelila sa svojim pratiteljima na Facebooku. U objavi ispunjenoj zahvalnošću, optimizmom i osobnim željama, pjevačica je otkrila kako želi živjeti u godini koja je pred njom.

„Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu“, napisala je Severina, istaknuvši kako joj je jedna od najvećih želja ostati ljubazna i unositi osmijeh u živote drugih ljudi, makar i na kratko.

U svojoj poruci posebno je naglasila važnost oprosta i unutarnjeg mira.

„Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih“, poručila je.

Severina se nije libila ni malo humora pa je među željama navela i onu da se zaljubi „u nekog normalnog“, uz smijeh, ali i niz vrlo konkretnih planova – od svakodnevnih rituala poput masaže, ispijanja kave u tišini s dragim ljudima i kvalitetnog sna, do brige o tijelu kroz yogu i redovite treninge.

Veliku pažnju posvetila je i kulturi te osobnom razvoju – želi čitati tri knjige mjesečno, gledati kazališne predstave, posjećivati strane koncerte i putovati na destinacije koje već dugo želi vidjeti. Sve to, kako je poručila, s ciljem stvaranja nezaboravnih trenutaka i okruživanja pozitivnim ljudima i energijom.

Objavu je zaključila jednostavnom, ali snažnom porukom: „Svima želim isto što i sebi!“