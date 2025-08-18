Close Menu

Severina u deliriju: "Ovo morate poslušati do kraja"

VIDEO
Foto: Sanela Babić

Severina je još jednom pokazala zašto je već godinama na vrhu domaće glazbene scene, ovoga puta nastupom u Novoj Gradiški, gdje je svojim hitovima podigla publiku na noge.

Koncert je održan u sklopu gradske manifestacije, a atmosfera je bila užarena – publika je pjevala uglas i plesala do posljednjeg takta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pjevačica je na pozornici zablistala u zlatnoj, svjetlucavoj haljini s dubokim dekolteom, a energijom i karizmom ponovno je osvojila sve prisutne. Na Instagramu je podijelila video s koncerta, uz poruku: „Morate poslušati (do kraja videa) kako Nova Gradiška pumpa na (pre)yako.“

Reakcije fanova ispod objave ne prestaju stizati pa tako mnogi hvale Severinin scenski nastup i ističu da je još jednom nadmašila očekivanja.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1