Severina u deliriju: "Ovo morate poslušati do kraja"

Severina je još jednom pokazala zašto je već godinama na vrhu domaće glazbene scene, ovoga puta nastupom u Novoj Gradiški, gdje je svojim hitovima podigla publiku na noge.

Koncert je održan u sklopu gradske manifestacije, a atmosfera je bila užarena – publika je pjevala uglas i plesala do posljednjeg takta.

Pjevačica je na pozornici zablistala u zlatnoj, svjetlucavoj haljini s dubokim dekolteom, a energijom i karizmom ponovno je osvojila sve prisutne. Na Instagramu je podijelila video s koncerta, uz poruku: „Morate poslušati (do kraja videa) kako Nova Gradiška pumpa na (pre)yako.“

Reakcije fanova ispod objave ne prestaju stizati pa tako mnogi hvale Severinin scenski nastup i ističu da je još jednom nadmašila očekivanja.

