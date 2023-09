SEVERINA TJEŠILA DALMATINCA Rasplakao se u Superstaru: Prekinuo sam petogodišnju vezu

Među kandidatima koji su se predstavili gledateljima RTL-a u prvoj epizodi 'Superstara' je i 29-godišnji Donat Mandić iz Zadra koji je žiri izuo iz cipela svojom emocijom i zaslužio jednoglasni prolazak dalje.

Ovaj svestrani glazbenik svira klavir, bubnjeve i gitaru, piše pjesme i komponira muziku, a sa svojim bendom svira po svadbama. Iza sebe ima već nekoliko snimljenih trap singlova, no kako ističe, ljubavne balade su ono što mu najviše leži.

'Kad publika emotivno reagira, bude mi stvarno srce ko kuća', ističe.

A upravo se baladama odlučio predstaviti i žiriju i publici u 'Superstaru'. Čim su krenuli prvi taktovi Oliverova hita 'Dva put san umra', bilo je jasno da je riječ o iskrenoj emociji koja se osjeti, a Donat je žiriju to i potvrdio. Naime, samo nekoliko dana prije dolaska na audiciju prekinuo je petogodišnju vezu sa svojom djevojkom Lucijom pa nije mogao sakriti suze u očima, a posebno dirnuta bila je Severina koja mu se pridružila na pozornici i iskreno ga zagrlila.

'Jako mi je drago što mi je Severina dala tako veliku podršku', ističe Donat, 'Veliki sam emotivac, ne pokazujem to pred ljudima koje ne poznajem inače. Ali eto, u tom trenutku, kako se dogodio prekid s mojom curom, jednostavno se dogodilo da mi je suza krenula'.

Njegova je izvedba i emotivna priča izazvala velik interes gledatelja i brojne reakcije na društvenim mrežama, kao i komentare mnogih da su zbog njegove emocije i oni iskreno zaplakali, piše 24 sata.

- Jako mi je drago da su gledatelji prepoznali to sve jer je meni bio i cilj da doprem do njihovih srca. I stvarno sam prezadovoljan reakcijama ljudi, zovu me, pišu mi lijepe komentare... Znao sam da će biti veliki interes jer sam pokazao dušu i emociju i znam da to ljudi jednostavno vole, kad se čovjek otvori i bude ono što jest. Nisam htio ništa glumiti, stigao sam otvorena srca i pokazao emociju. Drago mi je da se to sve tako odigralo - kaže Donat.

Kao drugu pjesmu u showu izveo je svoju autorsku baladu 'Još jednu lijepu riječ' te opet pokupio same pohvale žirija, a pjesma se, priča Zadranin, već ljudima uvukla u srce toliko da je pjevaju po gradu!

- To je nešto predivno i mislim da je to jedan od najljepših osjećaja koji glazbenik može doživjeti kad te ljudi prepoznaju i cijene te kad imaš podršku drugih. Najviše mi je ušlo u srce kad sam čuo da ljudi pjevuše moju pjesmu, kroz grad mogu čuti da je pjevuše i tako mi je drago da im se svidjela. Svi mi kažu da je trebam što prije snimiti i trenutno radim na tome! U procesu sam snimanja pjesme i mislim da će to biti jedno jako lijepo iskustvo i jako lijepa priča - ističe.

Donat se osvrnuo i na komentar Tončija Huljića da ga u budućnosti vidi više kao autora, no mladi bi glazbenik ipak volio da se njegov glas i dalje čuje.

- Najviše bih volio kombinirati oba aspekta – i pisati svoju glazbu i pjevati. No isto tako, slažem se s Tončijem, mislim da sam odličan kantautor i da bih trebao više pisati pjesme, posebno ljubavne tematike, jer mislim da mi to najbolje ide - kaže Donat te najavljuje kako će u novoj fazi natjecanja vjerojatno opet odabrati baladu.

- Neću ići na to da bude samo zbog emocije, da me ljudi zavole samo zbog toga, nego jednostavno bih voli da me upamte i zbog mog glasa, da i njime doprem do ljudi - zaključuje.