Severina se javila nakon koncerta u Splitu

Severina je na društvenim mrežama objavila nove fotografije s koncerta održanog na splitskim Gripama.

U opisu je posebno istaknula trenutak s pozornice, gdje se iza nje na velikom ekranu prikazivala njezina fotografija iz mlađih dana.

"Ovoj iza desno (na prvoj fotografiji), u njenom rodnom gradu, ostvarila sam sve ono što i nije sanjala. Ružni snovi koje nije ni sanjala su je izgradili, lijepi su je nadogradili...", objavila je pjevačica uz fotografije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)