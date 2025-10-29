Severina se javila nakon koncerta u Splitu

Severina je na društvenim mrežama objavila nove fotografije s koncerta održanog na splitskim Gripama.
U opisu je posebno istaknula trenutak s pozornice, gdje se iza nje na velikom ekranu prikazivala njezina fotografija iz mlađih dana.
"Ovoj iza desno (na prvoj fotografiji), u njenom rodnom gradu, ostvarila sam sve ono što i nije sanjala. Ružni snovi koje nije ni sanjala su je izgradili, lijepi su je nadogradili...", objavila je pjevačica uz fotografije.
