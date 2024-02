SEVERINA PODRŽALA TRANS OSOBE Kampanju je snimala kada joj je bilo najteže: "Naučio me život da se ljubav ljubavlju vraća"

Poznata splitska pjevačica Severina podržala je kampanju "Ja sam kao ti" udruge kolekTIRV, čiji cilj je informiranje i osvještavanje javnosti o izazovima s kojima se transrodne osobe susreću u društvu.

"Kampanjom “Ja sam kao ti” želimo ukazati na sve ono što nam je kao ljudima zajedničko, ali i da postoje problemi koje ne dijelimo baš svi, a s kojima se trans i rodno-varijantne osobe svakodnevno susreću. Bilo da se radi o slučajnom susretu u javnom prijevozu, razgovoru s kolegicama u kantini i/li prilikom posjeta liječniku/ci, često smo suočeni s nerazumijevanjem i reakcijama baziranim na predrasudama i strahu. A mi, kao i ti, želimo biti prihvaćeni i ravnopravni u društvu", poručuju iz udruge kolekTIRV.

U sklopu kampanje, Severina je snimila video u kojem priča s trans ženom Dijanom, a zajedno su se i našalile.

"Ja sam ti odlučila... Znači u ovo jedno zadnjih par mjeseci da sam potpuno završila s muškim rodom", rekla je Severina.

"Čuj... I ja se trudim. Ali s vlastitim", odgovorila joj je Dijana uz smijeh. Gledateljima je poručila:

"Ja sam kao ti u mnogim stvarima. Ali na mene, kao trans osobu, gledaju drugačije nego na tebe OK, osim možda na Severinu."

Snimala je kampanju kada joj je bilo najteže

Severina je već jučer podijelila detalje kampanje na svom Instagramu.

"Naučio me život da se ljubav ljubavlju vraća. Tako je bilo i proteklih četiri tjedna (od presude do presude). Stoga, zahvaljujem svima na nevjerojatnih 28 dana ljubavi i podrške kojom ste me obasipali. Nahranili ste me snagom koju sam usmjerila na sina. Ali i na pomoć drugima. Drugačijima. Svatko tko je osjetio tugu, zna kako izgleda život s tugom. Nažalost, spadam u takve i zato vas sve razumijem. Jedina pomoć koju možemo dati jedni drugima jest podrška! Svakom čovjeku kojem je nanijeta nepravda, na kojeg gledaju drugačije, koji nema zaštitu. Javna, sad i odmah. Da bi bili dobro društvo, dobra država – svi građani moraju biti ravnopravni, jednaki pred zakonom, ali prije svega jednaki u srcima", napisala je Severina i dodala kako je na kampanju iznimno ponosna, a snimala ju je kada joj je bilo najteže.

"Sutra izlazi kampanja na koju sam izuzetno ponosna i koju sam snimala prije dva tjedna, kad mi je baš bilo teško. Ali znala sam da moram. Riječ je o kampanji posvećenoj osobama na koje se ne gleda kao na 'normalne', na 'bolesnike u društvu', koji su teško prihvaćeni i od svoje okoline, a isti su kao i mi. A jedini 'bolesnici našeg društva' su oni koji 'drugačije' javno prokazuju, koji bi im oduzimali prava, jednakost…" napisala je.

Ja sam kao ti

"S ponosom sam se pridružila kampanji udruge @kolektirv, čiji cilj je informiranje i osvještavanje javnosti o izazovima s kojima se transrodne osobe susreću u našemu društvu. Znate li da transrodne osobe nemaju pravo na punu zdravstvenu skrb i da terapiju i zahvate koji su im potrebni, često moraju plaćati? Znate li da (pre)često dobiju odbijenice u potrazi za poslom? Znate li… da transrodne osobe nisu jednake u našem društvu? Znate li kako to počinje..." napisala je u objavi, te dodala pjesmu Prvo su došli koja se pripisuje Martinu Niemölleru u kojoj se osuđuje šutnja njemačkih intelektualaca u vrijeme uspona nacističkog režima.

