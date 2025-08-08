Severina oduševila publiku u Opatiji, pogledajte što je odjenula

Pod zvjezdanim nebom Opatije, pred tisućama oduševljenih posjetitelja i uz raskošni orkestar od čak 20 vrhunskih glazbenika, Severina se sinoć, nakon tri godine, vratila na, i ovaj put rasprodanu, Veliku ljetnu pozornicu te još jednom potvrdila svoj status glazbene ikone regije.

Pomno osmišljen glazbeni vremeplov, sastavljen od preko 30 pjesama koje su obilježile njezinu karijeru – od legendarnih početaka do najnovijih hitova – pretvorio je večer u emotivno putovanje za sve generacije. A baš kao i prije tri godine, publika je s posebnim ovacijama dočekala neke od rijetko izvođenih pjesama, koje je Severina, sada već tradicionalno, ''čuvala'' za Opatiju…

Prekrasnoj atmosferi doprinio je i impozantan orkestar, u kojem su se gudači, trubači i brojni drugi, najbolji s ovih prostora, instrumentalisti savršeno stopili u jedinstvenu glazbenu cjelinu, dodatno obogativši jednu od najčarobnijih pozornica Mediterana.