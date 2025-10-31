Severina objavila gdje nastupa za Novu godinu

Popularna pjevačica Severina otkrila je gdje će nastupiti za najluđu noć u godini. Na svom profilu podijelila je objavu koja je odmah izazvala oduševljenje među obožavateljima: ovogodišnji doček Nove godine održat će se u Vodicama, u sklopu spektakularnog programa koji priprema hotel Olympia.

"Obećavam(o) samo dobar provod, a uz nas će i sve novogodišnje želje biti ispunjene...", poručila je Severina u objavi kojom je najavila koncert.

Time je jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda potvrdila da će publika u Vodicama imati priliku uživati u nezaboravnom glazbenom dočeku.

