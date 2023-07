Severina o Milanu Popoviću: "On mene toliko jako voli da ne može jedan dan bez mene"

Severina Vučković već više od deset godina vodi bitku s bivšim partnerom Milanom Popovićem oko skrbništva nad sinom Aleksandrom, a njihovi odnosi su već odavno narušeni.

U emisiji Konačno petak Radiotelevizije Bosne i Hercegovine Severina je izjavila kako smatra da je Popović, kao i svi njeni bivši, još uvijek zaljubljen u nju. Priča o sukobu s Milanom počela je kad je voditeljica pitala pjevačicu kako uspijeva u tome da nakon svakog nemilog događaja bude samo okrznuta i još jača i ljepša.

"Nek' ostane na tome da dušmani pocrkaju. Ono što mi je drago da, poslije silnih događanja, nisam izgubila sebe i ogrezla u gorčini. Stvarno, mogla sam sjediti mjesec dana u svojoj fotelji i pratiti što mi se događa, kao da radim ne znam ni ja što. A nisam nikad smišljala stvari, valjda spadam u te likove kojima se stvari događaju, a da to ne žele", počela je Severina, prenosi Index.

"Doduše, sve dok ne dođe dijete i nekako. Ali sve ovo u zadnjih deset godina, te muke... Još uvijek to izdržavam. Ali sad sam se naviknula na to, to je kao čir na želucu. Svatko ima svoju boljku, ja imam taj kamen u cipeli", dodala je, na što ju je voditeljica upitala misli li da će to ikad prestati i da će druga strana reći "okej, dosta je".

"Ja mislim da ne. On mene toliko jako voli, ne može on jedan dan bez mene. To je bila moja davna želja još kad sam bila mala. Tu sam sebe proklela jer sam poželjela da svi koji se zaljube u mene zauvijek ostanu zaljubljeni u mene. Toga sam se baš sjetila prije jedno dvije godine", rekla je Severina, prenosi Index.