Severina: "Hrvatska se ne voli dronovima na nebu. Jugoslavija je mrtva već 35 godina"

Severina je pred ispunjenim auditorijem opatijske Ljetne pozornice održala svoj cjelovečernji koncert.

Seve-Nacionale u Opatiji je zapjevala nakon tri godine izbivanja, a i ovaj je koncert polučio velik interes Severininih vjernih slušatelja. Večer je protekla uz pregršt emocija, sentimenata i brojnih pjesama iz Severinine bogate karijere, a uz poznate stihove i Severinin scenski izričaj, s pozornice su dopirale poruke kojima pjevačica opisuje stanje u društvu.

Da će to biti dobra noć predosjetilo je više od pet tisuća ljudi koji su napunili auditorij ljetne pozornice u Opatiji i načinili pravu tarapanu. Kada se pjevačica u bijelom bodiju pojavila na pozornici kao kakva paloma blanca, tek jedan pogled ispod obrva bio je dovoljan da nastane prava uzbuna.

Ipak, koncertna večer započela je projekcijom pjesme i video spota „Pumpaj, Seve brate“ koja je na Severininim kanalima objavljena svega devet sati prije početka koncerta.

Severina se pojavila u kreaciji Jurja Zigmana, a uz bok pjevačici pozornicom je vladao bend koji je brojao nešto manje od dvadeset članova. Uigrani sastav ponudio je dvoiposatni koncert koji je protekao uz paletu emocija.

Započelo je laganim tempom. „Virujem u te“, „Ostavljena“ i „Pogled ispod obrva“ poslužile su za zagrijavanje, a potom se prepuno gledalište prepustilo plesu uz „Brad Pitt“, „Uzbuna“, „Generale moj“, „Paloma nera“, „Tarapana“ i druge energične pjesme poznate pjevačice.

Skladne izmjene poletnih brzih i mirnijih sentimentalnih pjesama odgovarao je opatijskoj publici koja je nerijetko svojih zborskim vrlinama uspjevala nadglasati pjevačicu.

Spomenula dronove, Jugoslaviju...

Najupečatljiviji trenutak koncerta dogodio se u drugom dijelu večeri. Dok je Severina nizala mikrofon po prvom redu publike dajući priliku posjetiteljima da zapjevaju, pred mikrofonom se našla jedna majka koja je u kratkim crtama naznačila svoj sudski spor oko skrbništva nad svojom kćerkom.

Riječi posjetiteljice koncerta nagnale su Severinu da utiša bend, sasluša svoju slušateljicu, a potom joj je zajedno s publikom pljeskom pružila podršku. Pjevačica je u obraćanju publici podsjetila kako je njezin sudski spor trajao jedanaest godina i poslala poruku o tome kako poima domoljublje.

-Hrvatska se ne voli dronovima na nebu, mada su oni lijepi. Hrvatska se voli borbom protiv korupcije i Hrvatska se voli znanjem. Neki dan sam čula: „Jugoslavija je mrtva.“, a ja sam mislila da je ta stara gospođa mrtva ima trideset pet godina… Ali Hrvatska se najviše voli time što izađemo na ulice onda kada je ovakvim ženama to najpotrebnije. Moja borba je trajala jedanaest i pol godina, ali imam tu sreću da moj sin sada živi sa mnom. Kroz ovih jedanaest godina upoznala sam puno žena i ovo nije izoliran slučaj. To je jedan paralelni svijet tuge, kazala je Severina, a pljesak publike značio je odobravanje.

Nakon toga odlučila je izvesti upravu svoju odu „Rođeno moje“ koju je iznijela sa suzom u oku.

Severina je potom nastavila s pjesmama s početaka svoje karijere kao što su „Prijateljice“, „Ja samo pjevam“, „Djevojka sa sela“ i druge. Referencu na politiku imala je i pri izvedbi hita „Ante“ kada je poznati stih otpjevala – „Nerviraš me ka’ Ante, al’ onaj iz ’43.“

Koncert se, takoreći, produžio na petak, budući da je završio u prvim minutama poslije ponoći. Pjevačica je ispraćena salvom aplauza, a publiku je pozdravila s – „Opatijo, nemojte me zaboraviti!”