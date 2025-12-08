Severina bila na ročištu na Općinskom kaznenom sudu. Razlog su dva kaznena djela

Severina se danas pojavila na ročištu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Došla je u društvu odvjetnice Jadranke Sloković i odvjetnika Čede Prodanovića. Razlog suđenja su dva kaznena djela "nametljivog ponašanja" prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander.

Pjevačica je na sud stigla u dugom bež kaputu koji je kombinirala s crnim čizmama i crnom torbom, a nosila je i sunčane naočale. Fotografima se blago nasmiješila dok je prolazila pokraj njih nakon ročišta.

Podsjećamo, Severini se sudi za nametljivo ponašanje (uhođenje) prema bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordani Buljan Flander i Ljiljani Klinger, ravnateljici osnovne škole koju pohađa njezin sin.

2021. objavljene su poruke koje je Severina poslala Ljiljani Klinger, ravnateljici škole koju pohađa njezin sin Aleksandar, a u njima ju je nazvala "starom, šepavom babom" te joj poručila da bi je "zadavila rukama".

Nakon toga ravnateljica se obratila ministru Davoru Božinoviću e-mailom, navodeći da policija nakon njenih prijava nije učinila ništa te je napisala: "…ozbiljno se bojim za svoju sigurnost, molim Vas da mi pomognete kako ne bismo, umjesto upozorenja gospođi, morali slati brzojave sućuti".

"Da, reagirala sam kao mama, a ne kao dama. Sada, kada se koruptivna mreža krenula rasplitati, ili barem ja tako vjerujem, Ljiljana Klinger se pokušava prikazati kao žrtva, a zapravo želi ubiti glasnika korupcije", kazala je Severina nakon toga za Index.

"Ne boji se ona mene, boji se ona posljedica svojih postupaka. Nismo moje dijete i ja jedine žrtve njezinih postupanja, kao ni korupcije u cijelom lancu institucija u Zagrebu", dodala je tad, piše Index.