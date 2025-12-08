Close Menu

Severina bila na ročištu na Općinskom kaznenom sudu. Razlog su dva kaznena djela

Severini se sudi za nametljivo ponašanje (uhođenje)

Severina se danas pojavila na ročištu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Došla je u društvu odvjetnice Jadranke Sloković i odvjetnika Čede Prodanovića. Razlog suđenja su dva kaznena djela "nametljivog ponašanja" prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander.

Pjevačica je na sud stigla u dugom bež kaputu koji je kombinirala s crnim čizmama i crnom torbom, a nosila je i sunčane naočale. Fotografima se blago nasmiješila dok je prolazila pokraj njih nakon ročišta.

Podsjećamo, Severini se sudi za nametljivo ponašanje (uhođenje) prema bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordani Buljan Flander i Ljiljani Klinger, ravnateljici osnovne škole koju pohađa njezin sin.

2021. objavljene su poruke koje je Severina poslala Ljiljani Klinger, ravnateljici škole koju pohađa njezin sin Aleksandar, a u njima ju je nazvala "starom, šepavom babom" te joj poručila da bi je "zadavila rukama".

Nakon toga ravnateljica se obratila ministru Davoru Božinoviću e-mailom, navodeći da policija nakon njenih prijava nije učinila ništa te je napisala: "…ozbiljno se bojim za svoju sigurnost, molim Vas da mi pomognete kako ne bismo, umjesto upozorenja gospođi, morali slati brzojave sućuti".

"Da, reagirala sam kao mama, a ne kao dama. Sada, kada se koruptivna mreža krenula rasplitati, ili barem ja tako vjerujem, Ljiljana Klinger se pokušava prikazati kao žrtva, a zapravo želi ubiti glasnika korupcije", kazala je Severina nakon toga za Index.

"Ne boji se ona mene, boji se ona posljedica svojih postupaka. Nismo moje dijete i ja jedine žrtve njezinih postupanja, kao ni korupcije u cijelom lancu institucija u Zagrebu", dodala je tad, piše Index.

