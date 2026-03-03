"Šetali su u krug ispred splitskog rodilišta sve do 23 sata. Bili su samo muškarci..."

U ponedjeljak navečer skupina od dvadesetak muškaraca kružila je ispred rodilišta KBC-a Split. Kako nam kažu čitatelji, šetali su kružno od ulaza u samo rodilište do površine pogrebnih poduzeća i tako u krug.

"Ne znam što je to bilo, moguće da su molitelji. Sve je potrajalo do oko 23 sata u noći kada su se razišli", kaže nam čitateljica.

Kako živi u blizini, kaže da što se tiče povremenih dolazaka molitelja, obično se radi o ženama, no ovoga puta bili su samo muškarci.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku.