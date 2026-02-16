SESTRINSKI TRIJUMF NA SPLITSKIM ULICAMA Nataša i Nikolina Šustić ruku pod ruku kroz cilj maratona

Ovogodišnje izdanje maratona u gradu pod Marjanom ostat će upamćeno po nesvakidašnjim scenama sportske i obiteljske solidarnosti. Proslavljene splitske trkačice, sestre Nataša i Nikolina Šustić, zajedno su i ruku pod ruku prošle kroz ciljnu ravninu, osvojivši drugo i treće mjesto u ženskoj konkurenciji na domaćem terenu.

Borba s "četiri godišnja doba"

Iako su sestre Šustić navikle na najteže svjetske ultramaratone, današnja utrka u Splitu testirala je njihove granice do maksimuma. Promjenjivo vrijeme i neumoljivi udari vjetra pretvorili su stazu u pravi izazov izdržljivosti.

"Bilo je super ući sa sestrom u cilj, prvi put smo to napravile skupa u našem gradu. Sama utrka je bila dosta teška, meni osobno najteža do sada. Ne znam, bila mi je loša dionica s travom i vjetrom, baš sam se pošteno namučila. Skoro četiri godišnja doba su se promijenila od starta do cilja", izjavila je vidno iscrpljena Nataša Šustić.

Njezina sestra Nikolina potvrdila je da su uvjeti bili gotovo nevjerojatni: "Čudno mi je da je vjetar uvijek puhao 'u kontru', kako god bih se okrenula. To me jednostavno zaustavljalo. Vjerujem da je tako bilo i većini trkača danas."

Taktička završnica i respekt prema pobjednici

Pobjedu je odnijela favoritkinja iz Kenije, koja je završila na impresivnom šestom mjestu u ukupnom poretku. Iako je Nikolina u jednom trenutku ozbiljno zaprijetila vodećoj, smanjivši razliku na manje od dvije minute, surovi uvjeti na stazi natjerali su ih na promjenu taktike.

"Kenijka je ipak bila nedodirljiva, svijet za sebe. U jednom trenutku mi se činilo da bih je mogla stići, ali onda me vjetar jednostavno 'ubio'. Kako je cura iza nas bila dosta daleko, odlučile smo malo 'laškati' tempo zadnjih deset kilometara i sestra i ja smo odradile ovu utrku zajedno do kraja", pojasnila je Nikolina Šustić.

Povijesni uspjeh i dirljiva posveta

Ovo je prvi put da su oba preostala mjesta na pobjedničkom postolju u Splitu zauzele domaće trkačice, i to sestre. Nikolina je ovaj veliki uspjeh posvetila onima koji su joj najveća podrška.

"Ove medalje posvećujem svojoj dječici, Frani i Lovri, koji me s tatom čekaju u Sinju. Moja poruka svim Splićanima je – pokrenite se! Sport je nešto najljepše i svatko može trčati, to vam ja kažem. Obucite tenisice i krenite", poručila je Nikolina za kraj.

Zajednički ulazak sestara Šustić u cilj slika je koja najbolje opisuje duh splitskog sporta – spoj vrhunske kvalitete, sestrinske ljubavi i nepokolebljivog dalmatinskog dišpeta.