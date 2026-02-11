Sestre progovorile o časnoj koja je lažirala napad: „Inteligentna je, ali ima jednu manu…“

Časna sestra T. Z. (35), treba kazneno odgovarati i biti sankcionirana jer nije govorila istinu kad je krajem prošle godine prijavila da ju je na ulici napao migrant, ubo nožem u trbuh te počeo vikati "Alahu ekber". Ozlijedila se sama u svom domu u Zagrebu, i to nožem koji je kupila prethodni dan u Tediju u Importanne Galleriji za četiri eura - sukus je to optužnice Općinskoga kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, koje je optužilo sestru Mariju za lažno prijavljivanje kaznenog djela.

Osim na temelju niza prikupljenih dokaza i obavljenih obavijesnih razgovora, tužiteljstvo optužnicu temelji i na detaljnom i potpunom priznanju kaznenog djela same okrivljene, ali i na nizu krvavih tragova pronađenih na drugoj lokaciji, no ne i na mjestu prijavljenog napada na zagrebačkoj Malešnici, piše Jutarnji list.

Zanimljivo je da u njezinu priču o napadu od samog početka, s obzirom na dugogodišnji suživot s optuženom, nisu povjerovale njezine sestre iz samostana, odnosno odmah su bacile dozu sumnje. Ali sve one redom za časnu Mariju, u smislu obrazovanja, inteligencije i nadarenosti, imaju samo riječi hvale, baš kao i mnogi pojedinci koji je smatraju vedrom i pravednom osobom koja zrači toplinom. No, jedna od poglavarica isto tako je istaknula kako je časna Marija, "nažalost, sklona neiskrenosti".

Predstojnica samostana ispričala je da je, kao zamjenska učiteljica u školi, iz samostana izlazila vrlo rano i vraćala se kasno, pa nije često sudjelovala u aktivnostima časnih sestara poput molitvi i zajedničkih misa.

- U tim je prilikama koristila izgovore kamo ide i gdje je bila, a onda bi to ostale časne opovrgavale. Uglavnom su to bile sitnice koje nisu izazivale pomutnju u samostanu jer nisu bile situacije u kojima bi izazvala brigu kod ostalih sestara - rekla je i ispričala kako ju je časna Marija nazvala kritičnog dana govoreći joj o napadu. Pritom joj se činilo da nije previše uznemirena, unatoč više nego uznemirujućem napadu o kojemu je govorila i situaciji u kojoj se našla.