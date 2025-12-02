Sestre milosrdnice se oglasile nakon što je utvrđeno da je njihova članica lagala o napadu

Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb objavile su 2. prosinca priopćenje povodom dovršetka kriminalističkog istraživanja vezanog uz ozljeđivanje sestre Marije (Tajane) Zrno. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nakon što je provedeno kriminalističko istraživanje i službeno utvrđene sve činjenice i okolnosti ozljeđivanja sestre Marije (Tajane) Zrno ovime sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji.

Ukazujući na važnost zaštite dostojanstva i integriteta svake osobe Provincija i Družba iskazuju svoju blizinu i podršku te spremnost na svaku daljnju pomoć sestri Mariji i pozivaju na razumijevanje i zajedništvo u molitvi", stoji u priopćenju koje je objavila IKA.