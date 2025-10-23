Sestre koje su darovale zemlju i pojedinci koji su bili ustrajni: U Splitu se konačno otvara dječji odjel palijativne skrbi u sklopu Hospicija Matošić

U utorak, 28. listopada 2025., u prostorima Hospicija Matošić na Brniku u Splitu, održat će se svečano obilježavanje početka rada stacionarne dječje palijativne skrbi — prvog takvog odjela u Dalmaciji. Ovim korakom Split dobiva novu dimenziju zdravstvene i humane skrbi za najmlađe s teškim, neizlječivim i terminalnim bolestima.

Otvorenje stacionara nastavak je višegodišnjeg rada i vizije da Hospicij Matošić postane središte palijativne skrbi za cijelu regiju.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Od donacije sestara Matošić do modernog centra

Priča o Hospiciju Matošić započela je još 2007. godine, kada su sestre Milka i Tonka Matošić darovale Gradu Splitu zemljište od oko 4.000 kvadrata i novčani iznos za izgradnju ustanove namijenjene palijativnim bolesnicima. Njihova gesta postavila je temelj projektu koji je godinama kasnije postao stvarnost.

Podsjetimo, zgrada hospicija dovršena je 2021. godine, a svečano otvorenje održano je u studenom 2022. Objekt raspolaže s 14 soba i 22 kreveta, a trenutačno je u mreži javnog zdravstva aktivno 16 kreveta. Palijativna skrb u hospiciju temelji se na profesionalnom pristupu i poštivanju individualnog dostojanstva pacijenata u najosjetljivijim životnim fazama.

Politička i institucionalna potpora kroz godine

Projekt Hospicija Matošić, koji je godinama čekao realizaciju, rezultat je upornosti više generacija gradskih i županijskih čelnika. Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Splita od 2017. do 2021., bio je ključan u fazi dovršetka objekta i pripreme za opremanje. U svom je mandatu pokrenuo operativno partnerstvo između Grada i Županije te zahvalio suradnicima koji su "ustrajno radili na dokumentaciji" — Magdi Vrvilo i tadašnjoj zamjenici Jeleni Hrgović Tomaš, kao i vijećniku Anti Zoričiću, poznatom po višegodišnjem zagovaranju projekta. Ivica Puljak, kao gradonačelnik Splita, 2022. godine svečano je otvorio hospicij, istaknuvši važnost kontinuiteta i zajedničkog rada administracija u projektu "koji nadilazi politiku".

U konačnici, vrijedi naglasiti da je Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, sudjelovao u otvaranju te naglasio da će Županija i dalje aktivno podržavati rad i širenje usluga palijativne skrbi.

U javnosti se Hospicij Matošić već afirmirao kao primjer profesionalne i suosjećajne skrbi. Obitelji pacijenata isticale su kako je "takav pristup i brigu teško pronaći čak i u bolnicama", što dodatno potvrđuje važnost postojanja ovakvih ustanova.

Uz rad stacionara, mobilni palijativni timovi povezani s hospicijem u protekloj su godini obavili više od 1.800 kućnih posjeta, a broj korisnika stalno raste. Samo u prvih deset mjeseci 2025. godine u registar palijativne skrbi upisano je 770 novih pacijenata.

Novi korak

Otvaranjem stacionara za djecu Hospicij Matošić ulazi u novu fazu djelovanja. Ovaj odjel bit će posvećen pružanju zdravstvene, psihološke i socijalne podrške djeci i obiteljima koje se suočavaju s neizlječivim bolestima.

Cilj je omogućiti da djeca i njihove obitelji dobiju stručnu i empatičnu podršku u humanom okruženju, gdje će se dostojanstvo i kvaliteta života staviti ispred svega. Time Split postaje pionir u razvoju dječje palijativne skrbi na jugu Hrvatske.