Aviokompanije zbog skupljeg goriva dižu cijene karata. Ugrožen je i Dubrovnik

Cijena goriva za avione u ožujku je narasla za gotovo 100 posto, podaci su krovne. Međunarodne udruge zrakoplovnih prijevoznika (IATA). Krajem veljače, izvijestili su, cijena goriva za avione bila je 99,4 dolara po barelu, dok je krajem ožujka cijena narasla na 195 eura po barelu. Ta situacija odmah se prelijeva i na cijene avionskih karata, te posljedično turističkih aranžmana.

Avioprijevoznici su najavili poskupljenje karata za pet posto, objavio je Dnevnik Nove TV. Prema njihovu izračunu, bez Vladine intervencije, benzin bi od utorka trebao poskupjeti za 5 centi, na 1,67. Dizel za 15 centi, na 1,88, a plavi dizel za čak 17 centi, na 1,36 eura. O svemu će Vlada odlučivati u ponedjeljak.

Hrvatska je ipak u nešto povoljnijoj poziciji od većine europskih i mediteranskih destinacija, čiji turisti pretežno dolaze avionskim prijevozom.

Manje avionskih linija

"Sigurno da će pogoditi one destinacije koje su čisto avio destinacije nego koje su auto destinacije. Znamo da 80 posto naših gostiju dolazi automobilom tako da s te strane nećemo biti pogođeni, osim Dubrovnika, ali uzdamo se u to da popularnost Dubrovnika i sve što Dubrovnik nudi i da neće to osjetiti", rekao je za Novu TV Tomislav Fain, predsjednik udruge Hrvatskih putničkih agencija.

Osnivač i suvlasnik privatne hrvatske aviokompanije Stjepan Bedić izjavio je kako je veći problem dostupnost goriva na aerodromima.

"Prema mojoj procjeni, ovo što vidimo u Turskoj je jako loše. U Egiptu je otkazano 40 posto bookinga. I Cipar i Grčka dosta slabo stoje, onda to sve ide na Zapadnu Europu koja će biti ograničena s brojem sjedala i kapacitetom zračnih luka i tu će onda cijene rasti", pojasnio je Bedić. U zemljama pogođenima ratom na Bliskom Istoku turizam je već jako ugrožen, a aviokompanije zaustavile su promet. Europski avioprijevoznici osigurali su se na neko vrijeme, te povećali broj letova prema Aziji, ali pritisak će biti sve veći, što također povećava cijenu karata.

U Hrvatskoj bi krizu mogla ublažiti Croatia Airlines. "Možda će oni zbog goriva stvarati gubitke, ali dovodit će goste koji možda ne bi došli, ako ove druge kompanije krenu otkazivati. Možda dođe 150 putnika koji će ostavit 200, 300 tisuća eura u Hrvatskoj, ali zbog skupljeg goriva možda nismo uspjeli naplatiti, će Croatia izgubit 10 tisuća eura na tom letu. Ali to moramo gledati kao jedan zajednički resurs koje druge zemlje nemaju", istaknuo je Stjepan Bedić za Novu TV.