Teška nesreća u Splitu: Prometnica je ponovno otvorena, doznajemo u kakvom su zdravstvenom stanju ozlijeđeni iz smrskanih vozila

Kako smo ranije pisali, večeras oko 19 sati i 20 minuta na Poljičkoj cesti u Žrnovnici dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Prema prvim informacijama, dvije osobe zatražile su liječničku pomoć te su prevezene u KBC Split. Kako doznajemo od Policijske uprave splitsko-dalmatinske, osobe koje su sudjelovale u prometnoj nesreći nisu životno ugrožene, no još uvijek se nalaze na liječenju u splitskoj bolnici.

Jedno vozilo se prevrnulo, nastala velika materijalna šteta

Prema dostupnim informacijama, u nesreći se jedno vozilo prevrnulo, a na oba automobila nastala je veća materijalna šteta. Odmah nakon nesreće prometnica je zatvorena za sav promet, a vozila su se preusmjeravala kroz centar Žrnovnice i na okolne pravce. Zbog zatvaranja ceste na tom području stvarale su se veće prometne gužve.

Prometnica ponovno otvorena

Na mjestu događaja policija je obavila očevid, kojim se utvrđuju sve okolnosti nesreće. Kako doznajemo, prometnica je za sav promet ponovno otvorena u 20 sati i 50 minuta.