Teška prometna nesreća na istoku Splita. Zatvorena je prometnica, stvaraju se gužve

Večeras oko 19 sati i 20 minuta dogodila se teška prometna nesreća u Žrnovnici, na Poljičkoj cesti, u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Prema prvim informacijama, dvije osobe zatražile su liječničku pomoć te su prebačene u splitski KBC. Za sada nije poznata težina njihovih ozljeda. Zbog nesreće cesta je zatvorena za promet, a vozila se preusmjeravaju na okolne pravce. Na tom području stvaraju se veće prometne gužve.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zatvorena prometnica

Kako doznajemo, jedno se vozilo prevrnulo, a u nesreći je nastala veća materijalna šteta. Sve okolnosti ove prometne nesreće još se utvrđuju, a više informacija bit će poznato nakon očevida.

Promet se, kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, preusmjerava kroz centar Žrnovnice, a prometnica je oko 19 sati i 30 minuta zatvorena za promet. Na mjestu nesreće provodi se očevid.