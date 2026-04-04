Mijo Dropuljić uputio uskrsnu čestitku

Mijo Dropuljić, načelnik Općine Podstrana objavio je uskrsnu čestitku za mještane Podstrane. Njegovo poruku vam prenosimo u cijelosti i autentičnosti.

Drage mještanke i mještani,

Uskrs je srce naše vjere – blagdan u kojem slavimo pobjedu života nad smrću, svjetla nad tamom i Božje ljubavi nad svakim strahom. Kristovo uskrsnuće nije samo događaj, već trajni poziv da vjerujemo, da se ne predajemo i da uvijek iznova ustajemo, bez obzira na težinu naših životnih križeva. U vremenu koje nas često stavlja na kušnju, upravo nas Uskrs podsjeća da nikada nismo sami. U tišini molitve i snazi vjere pronalazimo mir, a u zajedništvu s bližnjima snagu da budemo bolji ljudi – strpljiviji, plemenitiji i otvoreniji za potrebe drugih.

Neka uskrsli Krist uđe u vaše domove i ispuni vaša srca nadom, vjerom i ljubavlju. Neka vam podari snagu u svakodnevnim izazovima, mir u trenucima nemira i radost koja proizlazi iz istinske vjere.

Budimo nositelji svjetla u svojoj zajednici, svjedočeći dobrotu, solidarnost i vjeru u svakom našem djelu.

Sretan i blagoslovljen Uskrs

želi vam vaš načelnik Mijo Dropuljić