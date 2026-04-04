Drugoligaš izbacio Arsenal

Arsenal, vodeća momčad engleske Premier lige, izgubio je od drugoligaša Southamptona u četvrtfinalu FA kupa. Ross Stewart zabio je za vodstvo domaćina u 35. minuti. Arsenalov centarfor Viktor Gyokeres izjednačio je u 68. minuti, a za pobjedu Svetaca zabio je Shea Charles u 85. minuti.

Arsenal je ove sezone već ranije izgubio šanse za osvajanje jednog kupa. Od Manchester Cityja izgubili su u finalu Carbao kupa krajem prošlog mjeseca. Topnici zato imaju devet bodova prednosti ispred Manchester Cityja u prvenstvu te su u četvrtfinalu Lige prvaka. Protivnik im je Sporting, protiv kojeg prvu utakmicu igraju u utorak u 21 sat, piše Index.

Prošli Manchester City i Chelsea

Što se tiče FA kupa, prolazak u polufinale izborili su još Manchester City i Chelsea. City je s 4:0 pobijedio Liverpool kod kuće. Još je uvjerljiviji bio Chelsea, koji je sa 7:0 pobijedio trećeligaša Port Vale. Četvrti polufinalist znat će se nakon utakmice West Hama i Leedsa, koja se igra u ponedjeljak od 17:30.