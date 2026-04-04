Uskrs u kratkim rukavima, jedva smo dočekali kraj bure. Ali travanj donosi neugodno iznenađenje

U pravo vrijeme - na uskršnji vikend, vremenske prilike su se naglo poboljšale. Ne samo da je subota donijela obilje proljetnog sunca nego i prave proljetne temperature zraka, a mnogi su jedva dočekali konačno slabljenje bure.

Prema službenim podacima DHMZ-a, danas su se temperature ponegdje penjale do visokih 23°C, koliko je izmjereno u Dubrovniku. Drugdje je bilo slično pa su najviše dnevne temperature zrak diljem zemlje većinom bile od 17 do 22°C.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pretežno vedro bit će na Uskrs, u nedjelju, a vjetar će dodatno oslabiti pa danju može vladati i bezvjetrica. Jutro će zbog izostanka bure biti malo svježije nego u subotu, no najviše dnevne temperature većinom će biti od 19 do čak 24°C.

Tako će blagdanska nedjelja osigurati savršene vremenske prilike koje će se nastaviti i u prvom dijelu sljedećeg tjedna.

Naime, u ponedjeljak, utorak i srijedu bit će pretežno sunčano uz slab dnevni vjetar i tople dane. Najviše dnevne temperature većinom će biti od 19 do toplih 24°C.

Povratak bure

Taman kada smo pomislili da smo se "riješili" bure i hladnoće, stvari bi se mogle početi ponovno komplicirati u drugom dijelu sljedećeg tjedna. Naime, od četvrtka će do našeg područja početi pritjecati hladni kontinentalni zrak s istok pa će temperature biti u umjerenom padu. To ćemo ponajviše osjetiti u noćnim temperaturama zraka. U četvrtak će ponovno zapuhati umjerena do jaka bura.

Bez obzira na ovakav scenarij, za sada se čini da će ovo zahlađenje biti popraćeno suhim vremenom. Ipak, postoji moćnost ciklone u dane sljedećeg vikenda, ali kako se radi još o dalekom razdoblju, detaljniju vremensku prognozu moći ćete pročitati u ponedjeljak na Dalmaciji Danas.