Splitovi kadeti pokorili Hrvatsku: Ukićev stroj pregazio Cibonu i donio trofej na Gripe

"Slave naši kadeti, u finalu prvenstva Hrvatske svladali su Cibonu sa 88:72 (23:19, 24:13, 20:21, 21:19) i okrunili se titulom prvaka", javio je Košarkaški klub Split.

Bila je to fantastična predstava momčadi Roka Ukića i pomoćnika mu Luke Škeve, momci su predvođeni spektakularnim dvojcem Ukić (31 poen, 8 skokova, 5 asistencija) - Stanković (30 poena, 4 skoka) dominirali i zasluženo trofej donijeli na Gripe. Cijelu sezonu kadeti su odigrali na vrhunskom nivou, takvi su bili i na završnici i pokazali da su najbolja momčad u Hrvatskoj. Nošeni brojnim navijačima u zagrebačkoj Dubravi iz minute u minutu su igrali nadahnuto, Roko Ukić je stvorio stroj koji ni za koga nema milosti.

"Zanimljiva sezona, rano smo zaključili da se možemo natjecati sa svima. Ponosni smo na rad kroz cijelu sezonu. Da, najmlađa smo ekipa, a Igor (Stanković, nap.a.) i Luka (Ukić, nap.a.) su napravili ogroman dio posla, ali i svi igrači su napravili velike stvari, jer smo i najbolja obrambena ekipa. Motivacija mene kao trenera ide od mog prijatelja Ante Grgurevića, koji nije više s nama, on je bio duša i srce našeg omladinskog pogona svih ovih godina. Ovaj trofej posvećujem njemu", rekao je Splitov trener Roko Ukić.

Split: Ukić 31, 8 sk, 5 as, L. Maher 5, I. Vidović 2, Ćošković, Stanković 30, 4 sk, I. Ćelić 6, 5 sk, Vrsalović, K. Blažević 8, 7 sk, Pjević 3, V. Palavra 3, 6 sk, 3 uk, Latković, S. Slišković.