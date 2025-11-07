Šestorici novih osumnjičenih za napad na srpske folkloraše u Splitu određen istražni zatvor

Splitska policija jučer je privela je još šest osoba koje sumnjiči za nasilničko ponašanje prema srpskim folklorašima na splitskim Blatinama. I njima je danas, kao i za trojicu muškaraca jučer, na Županijskom sudu u Splitu određen jednomjesečni istražni zatvor.

"Sinoć su privedena još šestorica osumnjičenika zbog ovih istih kaznenih dijela zbog kojih se postupak vodi protiv ove trojice koji su jučer privedeni. Protiv njih je također sudac istrage odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela", objasnio je sudac Neven Cambj, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu.

Jesu li među njima bili hrvatski branitelji?

"Ja nemam taj podatak. Imam podatak samo da se radi o osobama rođenih u rasponu od 1966. do 2002. godine", rekao je.

Njihovi odvjetnici su uložili žalbe, kad će se to rješavati?

"Žalbe još uvijek nisu došle, tako da ja o tome ne mogu spekulirati", odgovorio je Cambi.

Jesu li iznosili obranu ili se branili šutnjom?

"Ja to ne znam jer su obranu dali pred državnim odvjetništvom i mi nemamo informacije o tome jesu li se branili ili na koji način su se branili, ako se jesu branili", rekao je Cambi.

Koliki je broj svjedoka koji bi trebali biti eventualno ispitani? S obzirom da je na događaju bilo oko 60-ak ljudi.

"Ja vam isto ni taj podatak nemam, ali vezano za mogućnost utjecaja radi se o četiri svjedoka. Nemam podatak o državljanstvu tih osoba, ali znam da se radi o osobama koji su bili u organizaciji tog skupa", rekao je.

Ima li ljudi još u obradi?

"To vam je pitanje za policiju i državno odvjetništvo", rekao je.

Koliko je dug istražni zatvor?

"Mjesec dana je prvo rješenje. Može i kraće, a može i duže, naravno", dodao je.