Šestero ljudi na splitskom području završilo u zatvoru, oduzeta tri vozila

Tijekom proteklog vikenda šest ponavljača prometnih prekršaja predano je u zatvor nakon što su ih policijski službenici u žurnom postupku odveli na sud, koji im je odredio zadržavanje. Policijski službenici su od trojice ponavljača oduzeli i vozila kojima su počinili prometne prekršaje, uz prijedlog sudu da im se vozila trajno oduzmu.

Obavljenim kontrolama utvrđeno je da je svaki od njih ponovno počinio nekoliko prometnih prekršaja, od čega je najčešći bio upravljanje vozilom iako im je vozačka dozvola ukinuta i poništena zbog prikupljenih negativnih bodova. Zabilježeni su i prekršaji upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, odbijanje testiranja na prisutnost droga te vožnja unatoč ranije izrečenoj zabrani upravljanja vozilom. Zabilježeni su i događaji u kojima su ponavljači vrijeđali i psovali policijske službenike, a u jednom slučaju u vozilu je pronađen otuđeni motocikl.

Sud će tijekom trajanja zadržavanja donijeti odluke o kaznama za počinjene prekršaje, kao i odluke o trajnom oduzimanju vozila.

Split: Višestruki ponavljač počinio šest prometnih prekršaja, u prtljažniku imao otuđeni motocikl, predan u zatvor

U subotu, u Velebitskoj ulici u Splitu, policijski službenici Prve policijske postaje Split zaustavili su vozilo te utvrdili da su na njemu postavljene nepripadajuće registarske oznake i da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana. Vozilom je upravljao 33-godišnji muškarac koji je odbio zahtjev policijskih službenika da se testira na prisutnost droga u organizmu. Alkotestiranjem je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 0,52 g/kg te da posjeduje marihuanu.

Utvrđeno je i da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a novu dozvolu može zatražiti tek u kolovozu 2027. godine.

Vizualnim pregledom vozila u prtljažniku je uočen motocikl za koji je utvrđeno da je ukraden na području Makarske.

Policijski službenici su od 33-godišnjaka oduzeli vozilo kojim je počinio šest teških prometnih prekršaja. Uhićen je i zadržan do otrježnjenja, nakon čega je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 190 dana, novčana kazna i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od devet dana, nakon čega je predan u zatvor. Također, protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela krivotvorenja isprave.

Ponavljač vozio iako mu je vozačka ukinuta zbog negativnih bodova, predan u zatvor

U 23:15 sati u Splitu, u Ulici Put Smokovika, policijski službenici zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 36-godišnjak. Utvrđeno je da je upravljao vozilom iako mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, odnosno prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Također, odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droga u organizmu.

S obzirom na to da je višestruki ponavljač prometnih prekršaja, od njega je oduzeto vozilo, a on je uhićen i odveden na sud.

Sud mu je odredio zadržavanje do 19. siječnja, nakon čega je predan u zatvor.

Sinj: Ponavljač vozio iako mu je vozačka poništena i pod utjecajem alkohola, predan u zatvor

U Sinju su policijski službenici u subotu, 10. siječnja 2025. godine, oko 20:45 sati zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 58-godišnji muškarac.

Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 12 negativnih bodova te da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole do siječnja 2027. godine. Također je utvrđeno da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola, pri čemu mu je izmjerena koncentracija od 0,96 g/kg.

Muškarac je u posljednje dvije godine dva puta prekršajno kažnjen zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, a s obzirom na to da je ponavljač prometnih prekršaja, uhićen je i uz optužni prijedlog odveden na sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 1.000 eura.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana, nakon čega je predan u zatvor.

Solin: Višestruki ponavljač počinio pet prekršaja, oduzeto vozilo

U subotu, na području Solina, policijski službenici Postaje prometne policije Split izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču kojeg su uočili da je počinio prekršaj vožnje u zabranjenom smjeru, no vozač je ignorirao izdanu zapovijed i nastavio vožnju.

Nakon što je ubrzo zaustavljen, policijski službenici utvrdili su razloge zbog kojih se odbio zaustaviti. Naime, 42-godišnji vozač upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola (0,59 g/kg) i bez prava na upravljanje vozilom jer mu je vozačka dozvola poništena zbog negativnih bodova. Muškarac je do sada tri puta pravomoćno kažnjavan zbog prometnih prekršaja.

Uhićen je i odveden na sud, a od njega je oduzeto i osobno vozilo. Sudu je, uz prijedlog da mu se odredi zadržavanje, predloženo i da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana, novčanom kaznom u iznosu od 1.700 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Kaštel Štafilić: Višestruki ponavljač u alkoholiziranom stanju bez vozačke dozvole udario u parkirano vozilo, vrijeđao i psovao policijske službenike, predan u zatvor

U subotu oko 00:20 sati, 47-godišnji vozač skrivio je prometnu nesreću s materijalnom štetom udarivši u parkirano vozilo, nakon čega je napustio mjesto događaja. Policijski službenici su ga ubrzo pronašli u blizini mjesta prometne nesreće i utvrdili da se nalazi u alkoholiziranom stanju. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,89 g/kg, a tijekom postupanja vrijeđao je i psovao policijske službenike. Također je utvrđeno da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenog 21 negativnog boda.

Ukupno je počinio šest prekršaja, radi čega je, nakon što se otrijeznio, odveden na sud. Uz zadržavanje predloženo je da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 90 dana, novčanom kaznom u iznosu od 790 eura te dvogodišnjom zabranom upravljanja vozilom.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Kaštel Sućurac: Ponavljač vozio unatoč izrečenoj zabrani, odbio testiranje na droge, predan u zatvor

U subotu, oko 2 sata, policijski službenici Policijske postaje Kaštela na području Kaštel Sućurca zaustavili su vozača koji je upravljao vozilom iako mu je bila na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije. Tijekom kontrole odbio je zahtjev policijskog službenika da se podvrgne preliminarnom testiranju na droge. Također, nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu.

Uhićen je i odveden na sud. Sud je 37-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana, nakon čega je predan u zatvor.