Šest znakova da vas je odgojio narcis

Naizgled, vaš otac možda djeluje kao šarmantna osoba koja lako sklapa prijateljstva, dok je majka uvijek nasmijana i savršeno organizirana. No, iza zatvorenih vrata priča je često drugačija. Samo vi, njihovo dijete, znate koliko su zahtjevni, koliko su vas često kažnjavali šutnjom zbog sitnica ili koliko su od vas očekivali savršenstvo. Ako vam je to poznato, možda ste odrasli uz roditelja s narcisoidnim poremećajem ličnosti, piše HuffPost.

Što je narcisoidni poremećaj ličnosti?

Narcisoidni poremećaj ličnosti jedan je od deset službeno prepoznatih poremećaja ličnosti. Osobe s ovim poremećajem imaju prenaglašenu sliku o sebi, traže stalno divljenje drugih i teško pokazuju empatiju. Odnose s drugima grade na temelju toga koliko im osoba može koristiti, a svaka kritika za njih je posebno bolna.

Iako se smatra da manje od 1% opće populacije ima puni oblik ovog poremećaja, on se češće prepoznaje kod ljudi koji traže stručnu pomoć, i to najčešće zato što ih netko drugi na to potakne. Djeca takvih roditelja, međutim, rijetko su u prilici da im postavljaju granice. Mnogi tek kasnije, kao odrasli, shvate što su proživjeli u djetinjstvu.

Psiholog Craig Malkin i terapeutkinja Wendy Behary navode znakove koji mogu upućivati na to da ste odrasli uz narcisa i savjete kako prekinuti taj krug.

1. Dopuštate drugima da prelaze vaše granice

Roditelji s narcisoidnim osobinama skloni su ignorirati potrebe drugih članova obitelji. Kao odrasli, njihova djeca često rade sve kako ih nitko ne bi doživio kao sebične - ili pak uopće ne znaju prepoznati i izraziti vlastite potrebe. Boje se reći "ja sam važan" jer im to zvuči sebično ili pogrešno.

Što učiniti: Educirajte se o narcizmu i pokušajte razumjeti kako ste oblikovani kao dijete. Terapeutkinja Behary savjetuje da istražite koje ste dijelove sebe potisnuli kako biste udovoljili roditelju.

2. Bojite se da ste i sami postali narcis

Neka djeca, umjesto da se povlače, s vremenom preuzmu ponašanje svog roditelja - kako bi se obranila. Postanu oštra prema drugima jer vjeruju da će ih u protivnom netko povrijediti.

Što učiniti: Ako osjećate da povređujete druge, potražite pomoć terapeuta. Posebno ako već imate vlastitu obitelj. Iako je proces težak, uz pomoć stručnjaka moguće je prekinuti obrazac.

3. Stalno se natječete s bratom ili sestrom

U obiteljima s više djece, jedan se član često idealizira, dok se drugi omalovažava. To može izazvati trajne napetosti među braćom i sestrama.

Što učiniti: Pokušajte otvoreno razgovarati s bratom ili sestrom i prepoznati da je sukob nastao jer je roditelj manipulirao odnosima. Možda vas na kraju upravo to zajedničko iskustvo ponovno poveže.

4. Osjećali ste se kao roditelj vlastitom roditelju

Neki roditelji ne traže pažnju kroz hvalisanje, već kroz ulogu žrtve. Djeca tada preuzimaju emocionalnu brigu o njima. Mnogi su terapeutu rekli da su se osjećali više kao partneri roditelju nego kao djeca.

Što učiniti: Pokušajte se povezati sa svojim djetetom iz prošlosti - onim dijelom sebe koji je ostao emocionalno zapostavljen. Gledajte stare fotografije, zapišite svoje dječje potrebe i pokušajte ih danas priznati i zadovoljiti.

5. Vlastitu vrijednost mjerite isključivo postignućima

Djeca narcisa često misle da vrijede samo ako su uspješna. To može dovesti do pretjerane potrebe za postizanjem ciljeva i radoholizma.

Što učiniti: Umjesto osuđivanja, pokušajte suosjećati s roditeljem - ne kako biste ga opravdali, već kako biste razumjeli da su i oni bili oblikovani svojim ranama. No, bez obzira na to, samo su oni odgovorni za svoje ponašanje.

6. Ne znate tko ste zapravo

Narcisi često žive kroz svoju djecu. Zbog toga mnoga djeca kažu da nisu nikad znala što žele, već su jednostavno slijedila put koji im je netko drugi zacrtao.

Što učiniti: Ako ste pretrpjeli emocionalno ili fizičko zlostavljanje, a roditelj odbija priznati problem, razmislite o ograničavanju ili prekidu kontakta. Psiholog Craig Malkin ističe da je to nužno kada postoji zlostavljanje, poricanje ili manipulativno ponašanje. "Zlostavljači su u potpunosti odgovorni za svoje ponašanje", kaže on. "Dok to ne priznaju, odnos s njima nije siguran."

Ako ste prepoznali sebe u ovim opisima, znajte da niste sami. Iako je odrastanje s narcisoidnim roditeljem teško, moguće je ozdraviti i stvoriti zdraviji odnos prema sebi i drugima.