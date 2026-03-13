Šest velikih premijera: Dalmatia Boat Show opet pretvara Seget Donji u svjetsku pozornicu nautike

More se još nije ni zagrijalo, a u Marini Baotić teku posljednje pripreme za treći međunarodni sajam nautike. Ako je suditi po najavama, ovogodišnje izdanje Dalmatia Boat Showa, koje se u Segetu Donjem održava od 16. do 19. travnja, ide još korak dalje.

Očekuje se više od 200 plovila, od elegantnih dnevnih krstaša do impresivnih motornih jahti i katamarana. Već sada je potvrđeno šest atraktivnih svjetskih i hrvatskih premijera.

Absolute 70 Fly

Među najzvučnijim novitetima svakako je Absolute 70 Fly, impresivna flybridge jahta duga 21 metar. Talijanski brodograditelj i na ovom je modelu ostao vjeran ideji velikih, svijetlih interijera i otvorenih vanjskih prostora, pa je flybridge zamišljen kao prava terasa na moru, dok je u potpalublju naglasak na prostranoj vlasničkoj kabini i komforu za višednevna krstarenja.

Bali 5.2

Kada je riječ o prostoru i komforu, impresivan je i Bali 5.2, francuski katamaran poznat po „open space“ konceptu. Njegova velika krmena vrata u trenu brišu granicu između kokpita i salona, pretvarajući krmu u jedinstvenu terasu na moru.

Hanse 590

Jedriličari će se zadržati na modelu Hanse 590, novoj generaciji iz poznatog njemačkog škvera. Riječ je o jedrilici snažnih linija i modernog rasporeda palube, projektiranoj tako da nudi ozbiljne performanse pod jedrima, ali i jednostavno upravljanje čak i s malom posadom.

RIBCO 40SC i RIBCO 28T

Brzinu i sportski karakter donose grčki gumenjaci RIBCO 40SC i RIBCO 28T, modeli koji kombiniraju duboki V-trup, snažne pogone i luksuzno opremljene kokpite namijenjene brzim dnevnim izletima.

Bellini 36

Posebnu pažnju privući će i Bellini 36, elegantni mediteranski dnevni krstaš zamišljen za uživanje u brzom krstarenju između uvala, s prostranim sunčalištima i kokpitom koji se lako pretvara u pravi mali lounge na moru.

Ulaznice od sada i online

Među izlagačima se očekuju poznata imena domaće industrije poput Princess Yacht Adriatic, Adria Yachts, Navis Marine, Croatia Yachting, Nautika Centar Nava, Euromarine, SuperRib i brojni drugi predstavnici renomiranih svjetskih brendova.

Iako se održava tek treću godinu, međunarodni nautički sajam Dalmatia Boat Show, profilirao se kao nezaobilazna manifestacija u svijetu nautike. Sajam je i važna platforma za raspravu o razvoju sektora pa će se tijekom događanja održati i sjednice Udruženja marina te Udruženja charter djelatnosti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Na njima će se otvoriti teme budućnosti hrvatske nautike, razvoja infrastrukture i trendova u charter industriji.

Ulaznice za treći nautički spektakl od kraja ožujka možete kupiti i online na službenoj web stranici sajma i tako unaprijed osigurati svoje mjesto na jednom od najdinamičnijih proljetnih događanja na Jadranu.