Šest osoba uhićeno u Sinju zbog izvikivanja neprimjerenih uzvika i pjevanja pjesama

Od jutarnjih sati policijski službenici su bili na terenu, poduzimali mjere i radnje obuhvaćene planom osiguranja. Policijski službenici su samostalno te u koordinaciji i suradnji s djelatnicima drugih službi bili maksimalno posvećeni da stanje sigurnosti čitavoga dana bude na dobroj razini.

Cjelokupnim postupanjem policijskih službenika i djelatnika žurnih službi na terenu rukovodilo se iz stožera policije u kojem su se uz policijske rukovoditelje nalazili rukovoditelji hitne medicinske pomoći, civilne zaštite, vatrogasaca i crvenog križa.

U koordinaciji i uz potporu Ravnateljstva policije i u suradnji s kolegama iz drugih policijskih uprava u vidu ispomoći, tijekom čitavog dana policijski službenici su bili nazočni na svim prilaznim pravcima, cestovnim punktovima, hipodromu, centru grada.

Najveći očekivani izazov bio je promet s obzirom na to da je tijekom dana bilo očekivano da će na područje Sinja doći oko 48 tisuća vozila što je zahtjevno s obzirom na cestovnu infrastrukturu i činjenicu da je veliki broj osoba u kratkom periodu krenuo prema Sinju zanemarujući komunikacijske poruke i preporuke. Međutim, veliki broj osoba je stigao na vrijeme do Sinja i došli su do mjesta javnog okupljanja.

Policijski službenici su u poslijepodnevnim satima uhitili pet osoba vezano uz događaj koji je bio medijski popraćen, a radilo se o grupi koja je pjevala pjesme neprimjerenog sadržaja, izvikivala neprimjerene uzvike i poticala druge na takva ponašanja. Oni i nakon što su upozoreni da prestanu, nisu poslušali naredbu policijskih službenika i nastavili su s protupravnim ponašanjem nakon čega su uhićeni. Naknadno je na toj lokaciji uhićen još jedan muškarac zbog identičnog protupravnog ponašanja. Protiv svih tih osoba u tijeku je istraživanje.

Od 173 osobe je oduzeto oko 381 komada različitih pirotehničkih sredstava, a dvije osobe će biti prekršajno kažnjene jer su kršili zabranu letenja.

Tijekom večeri timovi hitnih medicinskoj pomoći evidentirali su na području Sinja -48 intervencija, u centru za hitne medicinske intervencije-13 intervencija, hipodrom-196 intervencija, centar hitnih medicinskih intervencija hipodrom -151 intervencija, u KBC prevezeno 11 pacijenata od toga dva helikopterom.

"Zahvaljujemo se djelatnicima svih žurnih službi koji su protekla 24 sata bili na terenu, radili poslove iz svoje nadležnosti, bili na usluzi građanima i skrbili o njihovoj sigurnosti.

Zahvaljujemo građanima Sinja i posjetiteljima koji su svojim odgovornim ponašanjem pridonijeli da osiguranje ovog zahtjevnog javnog okupljanja prođe na zadovoljavajućoj razini", poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.