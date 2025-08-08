Šest novih slučajeva zaraze bedrenicom u Zagori

Među obrađenim uzorcima testiranima na bedrenicu u Cetinskoj krajini - danas je potvrđeno šest novih slučajeva zaraze kod goveda iz Hrvaca i Drniša, dok su tri uzorka bila negativna, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Tijekom 8. kolovoza zaprimljeno je pet uzoraka uški s okolnom muskulaturom – dva iz Veterinarske ambulante Hrvace i tri iz Veterinarske ambulante Drniš. Među danas obrađenim uzorcima, pozitivan rezultat polučila su tri goveda iz Hrvaca i tri iz Drniša. Negativni su bili uzorci jednog goveda iz Drniša, jednog goveda iz Linkomed Veterine te jednog konja.

Zaključno s 8. kolovoza, zaprimljena su 143 uzorka – 127 goveda, pet koza, osam ovaca, jedan magarac, jedan konj i jedno lane. Od toga je 120 uzoraka obrađeno, a 86 ih je bilo pozitivno: 76 goveda, dvije koze, šest ovaca, jedno lane i jedan magarac. Negativno je bilo 29 uzoraka.

Pozitivne životinje zabilježene na području više općina

U Vrlici je potvrđena zaraza kod 42 goveda, jedne koze, jedne ovce i jednog laneta na 12 objekata. U Civljanima su zaražena dva goveda, dvije ovce i jedna koza na četiri objekta.

Na području Biskupije evidentirana su tri goveda i dvije ovce na pet objekata, a u Drnišu osam goveda na pet objekata. U Ružiću je potvrđena zaraza kod 19 goveda, jedne ovce i jednog magarca na 10 objekata, dok su u Kijevu zaražena dva goveda na dva objekta.

Za 23 uzorka stanje je ocijenjeno nepodesnim za bakteriološku pretragu zbog izrazito uznapredovalih truležnih procesa. Pet uzoraka zaprimljenih 8. kolovoza još je u postupku obrade, stoji u priopćenju, piše HRT.