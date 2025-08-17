Šešelj: "Je*at ću im majku ustašku kad-tad, preko ovoga nećemo prijeći!"

Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj oglasio se za Informer TV nakon što su, kako tvrdi, prosvjednici demolirali stranačke prostorije u Zemunu.

Kazao je da će zatražiti imena svih koji su sudjelovali u napadu na njegove prostorije i da će im svima “je*ati majku ustašku, kad-tad”.

„Riječ je o našem općinskom odboru u Zemunu. Nemamo financijske mogućnosti da imamo cjelodnevno i cjelonoćno osiguranje svih općinskih odbora, pa čuvamo samo središnje odbore. Najvažnije mi je sada da dobijem imena konkretnih napadača. Je*aću im majku ustašku, kad-tad. Neće im trebati ni policija, ni sudovi. Preko ovoga nećemo prijeći. Samo što prije da im saznam imena“, rekao je, između ostalog, Šešelj.